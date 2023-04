“Sé exactamente por qué gané”: afortunado ganador de $4 millones del Powerball reclama su premio

CALIFORNIA - El ganador de $4 millones del Powerball que se sorteó el pasado 30 de enero, finalmente reclamó su premio, informó este miércoles la Lotería de California.

Ese boleto coincidió con cinco números, 1, 4, 12, 36 y 49, y solo le faltó el 5 de Powerball que lo habría hecho ganador de los $600 millones que se jugaban ese día.

Misael Cruz compró su boleto en la tienda de la gasolinera ARCO ubicada en la cuadra 16120 de Slover Avenue en Fontana.

Ese día, Cruz ya sabía que iba a ganar. “Tenía el presentimiento el día que compré mis boletos”, dijo Cruz a la Lotería de California. “El empleado me deseó buena suerte. Cuando estaba saliendo por la puerta, me dije a mí mismo, '¿y si gano?'", recordó.

Poco después del sorteo, el hijo de Cruz le envió un mensaje de texto en el cual le decía que el boleto ganador fue comprado en la tienda de confianza de su padre.

“Estaba sentado en mi sofá y mi hijo me envió un mensaje de texto”, explicó Cruz. “Él dijo: ‘Papá, ¿no compras tus boletos de lotería en esa gasolinera en Fontana?’ Yo los compro allí todo el tiempo. Me dijo que alguien ganó el Powerball allí”, indicó.

El hombre tomó su boleto para ver los números del boleto que había comprado y “busqué en línea, y mi corazón comenzó a latir rápido. Miré a mi novia y ella no creyó que gané porque no mostré ninguna emoción. Yo estaba en shock. No lo podía creer. ¡Tuve que revisar los números tres veces!”.

Cruz aseguró que compró su boleto allí porque el premio mayor estaba creciendo rápidamente, pero es un comprador regular de la lotería.

“Sé exactamente por qué gané. Exactamente por qué”, dijo Cruz. “Ayudo a mucha gente y nunca espero nada a cambio. Es lo que les enseño a mis hijos. Sé que fui recompensado por ayudar”, señaló.

Finalmente, el afortunado ganador dijo que “voy a seguir ayudando a la gente. Invertiré algo, pero este dinero no me va a cambiar como persona. Seguiré comprando a los precios más baratos”.