“Me dispararon y no morí”: sobreviviente del tiroteo en California dice que su amiga era el objetivo

CALIFORNIA - Una testigo que, según dijo, estaba sentada junto a la esposa del autor del tiroteo en un bar de Trabuco Canyon, California, recordó el aterrador momento en que vio al pistolero dispararle a su amiga.

Betty Fruichantie le dijo a la estación NBC4 que ella y su amiga Marie, quien según ella era la esposa separada del atacante, fueron juntas al bar Cook's Corner el miércoles. Las dos estaban sentadas cerca de un escenario viendo la actuación de una banda de música cuando estallaron los disparos poco después de las 7:00 p.m.

“Estábamos sentadas escuchando a la banda y de repente, detrás de nosotras, escuchamos disparos. Un montón de disparos”, dijo Fruichantie. “Pensé que eran solo petardos, ella no dijo nada. Estaban disparando a la gente. A la gente le disparaban”, recordó.

Fruichantie dijo que el pistolero se dirigió hacia ellas y comenzó a dispararles.

“Había otras personas que no lo creían”, dijo. “Estaban ahí parados como yo, pero mucha gente corría. Cuando vi gente corriendo, pensé: 'Dios mío, me dispararon y no morí. Será mejor que corra ahora antes de que me maten'”, agregó.

La testigo dijo que su amiga cayó al suelo. No le quedó claro si la mujer fue herida o si estaba esquivando las balas.

Después de su shock inicial, Fruichantie pudo correr a un baño y esconderse allí con otras dos personas. Fue entonces cuando escuchó aún más disparos.

“Cuando salimos, la gente estaba en el suelo”, narró la testigo. “La gente estaba sobre personas que intentaban ayudarlos simplemente sosteniendo sus heridas. Fue simplemente horrible”, aseguró.

Según Fruichantie, su amiga había solicitado el divorcio del pistolero y se estaba quedando con unos amigos. Él no estaba contento con el distanciamiento, por lo que apuntó a la mujer en el tiroteo, dijo.

Según las autoridades, el tiroteo provocó cuatro muertes (incluido el pistolero) y seis personas fueron trasladadas de urgencia al hospital. Un portavoz del Hospital de la Misión de Providence dijo que dos víctimas resultaron gravemente heridas y otras cuatro se encontraban en condición estable.

La investigación sigue en curso.