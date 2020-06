Tiroteo en zona de protesta en Seattle deja un muerto y un herido

SEATTLE - Una persona murió y otra estaba en estado crítico en un tiroteo antes del amanecer en la zona de protesta de Seattle, dijeron las autoridades el sábado.

El tiroteo ocurrió aproximadamente a las 3 a.m. en el área cercana al centro de la ciudad conocida como CHOP, que significa zona de "protesta ocupada de Capitol Hill", dijo la policía en un comunicado en Twitter.

La sargento de policía de Seattle, Lauren Truscott le dijo a The Seattle Times que no sabía si la policía había detenido a alguien y que no tenía detalles inmediatos sobre cómo se desarrolló el tiroteo.

Los investigadores estaban revisando videos de fuentes públicas y videos de cámaras corporales en busca de pistas y las autoridades planearon dar a conocer más información sobre el tiroteo más tarde, dijo Truscott.

Dos hombres con heridas de bala llegaron en un vehículo privado al Centro Médico Harborview alrededor de las 3 a.m., dijo la portavoz del hospital Susan Gregg. Uno murió y el otro estaba en estado crítico en la unidad de cuidados intensivos.

Los manifestantes han acordonado varias cuadras cerca de una estación de policía en el barrio Capitol Hill de Seattle a raíz de las manifestaciones contra la violencia policial desde el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis hace varias semanas.

La policía se retiró en gran medida de la zona después de que los enfrentamientos con los manifestantes terminaron con personas que arrojaban cosas a la policía y la policía lanzaba gases lacrimógenos y usaba otras municiones de control de multitudes.

La “zona autónoma de Capitol Hill" es un lugar donde la policía está prohibida, la comida es gratis y por la noche se proyectan documentales.

Los funcionarios de la ciudad han dicho que todavía se están comunicando con los líderes de protesta, quienes se comprometieron a mantener la paz en la zona.

La situación ha provocado la ira continua del presidente Donald Trump. Sus tweets sobre el posible envío de militares han recibido la condena del alcalde de Seattle Jenny Durkan y el gobernador Jay Inslee, ambos demócratas.