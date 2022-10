¿Estamos en medio de una tripledemia? El secretario de salud de EEUU explica

Tres enfermedades están conviviendo entre nosotros justo en la entrada de la temporada de frío: COVID-19, RSV e influenza. No obstante, el secretario de Salud de Estados Unidos, Xavier Becerra, aclaró que no estamos en una tripledemia.

“Uno tiene que recordar que pandemia es una palabra que usamos cuando nos está afectando, nos esta pegando algo que no podemos controlar, así que para mí pensar es que hablar de tripledemia quiere decir que el pueblo no se va a cuidar. Yo no puedo estar conforme con eso, el pueblo se puede cuidar”, afirmó.

Sobre el COVID-19, el titular de salud aseguró que entre 300 y 400 estadounidenses siguen muriendo a diario a causa de la enfermedad, en su mayoría por no estar vacunados.

El COVID-19, la influenza y el VRS son tres virus con síntomas similares y que pueden ser mortales, por lo que los médicos recomiendan vacunarse.

“El virus de COVID ya no nos manda, ya no nos controla como antes, pero si uno no se vacuna entonces no sólo puede mandar sino que puede matar”, advirtió.

Asimismo, Becerra alertó que hay personas que están pagando con su vida al creer información falsa sobre las vacunas.

“La desinformación está cobrándonos mucho, mucho… la vida de los seres queridos que tenemos”, resaltó.

Por tal razón, el secretario exhortó a la comunidad a inmunizarse contra el coronavirus y la influenza, al tiempo que enumeró las medidas preventivas para evitar contagiarse del RSV tales como el constante lavado de manos y evitar compartir con personas enfermas.

“El impacto es bastante, por eso tenemos que tomar las medidas que tenemos para poder proteger a la familia y para ayudarle a los hospitales que se están llenando”, concluyó Becerra.