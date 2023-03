Trump dice que será detenido el martes mientras el fiscal estudia su imputación

Donald Trump dijo en una publicación en las redes sociales que será arrestado el martes, mientras un fiscal de Nueva York estudia la posibilidad de presentar cargos en un caso que examina el pago de dinero por silencio a mujeres que alegaron haber tenido encuentros sexuales con el ex presidente.

Trump dijo en un post en su red social Truth a primera hora del sábado que "filtraciones ilegales" de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan indican que "EL CANDIDATO REPUBLICANO MÁS LEJOS Y EX PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SERÁ ARRESTADO EL MARTES DE LA PRÓXIMA SEMANA."

Trump instó a sus seguidores a protestar.

Las fuerzas del orden en Nueva York han estado haciendo preparativos de seguridad ante la posibilidad de que Trump pueda ser acusado.

No se ha anunciado públicamente ningún plazo para el trabajo secreto del gran jurado en el caso, incluida cualquier posible votación sobre si acusar o no al ex presidente.