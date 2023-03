Fue víctima del “reto de la cubeta” mientras compraba en Target y terminó en el hospital

LOS ÁNGELES, California - Lana Clay Monaghan estaba comprando productos para bebés en un Target del sur de California cuando de repente todo se oscureció.

Algo había sido colocado sobre su cabeza. Confundida, sola y asustada, la madre de dos niños gemelos podía escuchar a la gente a su alrededor riéndose.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

“Inmediatamente sentí que algo se apoderaba de mí, una presencia humana detrás de mí”, dijo. “Empecé a gritar. Fue realmente abrupto. Realmente me asustó".

La demanda busca compensación monetaria y que las empresas hagan un mayor esfuerzo en limitar el uso de las redes sociales para jóvenes porque aseguran , afecta su desarrollo personal y académico.

“Cuando me di la vuelta, era un grupo de hombres que me filmaban. Sé que me estaban filmando porque la luz (de la cámara) estaba encendida. Todos tenían sus teléfonos y se reían”.

¿Pero por qué?

La policía de Tustin dijo que el video de la cámara de seguridad de la tienda revela lo que sucedió. Monaghan fue víctima de un desafío de TikTok en el que se coloca un balde o una canasta sobre la cabeza de una persona desprevenida, todo para registrar la reacción.

Monaghan, que sufre de epilepsia, luchó durante varios segundos para sacar el balde. Ella dijo que se desmayó y luego se despertó en un hospital.

“Esto no está bien. No es gracioso y tiene consecuencias”, dijo Monaghan. “Así que realmente imploro a todos que vayan a casa y hablen con sus hijos”.

La policía de Tustin dijo que están investigando el caso como un asalto y agresión.

Las autoridades están advirtiendo sobre un reto viral de TikTok, el cual dicen es responsable por el aumento de robos de carros de las marcas Kia y Hyundai.

“A veces estos niños piensan que lo que están haciendo es una broma”, dijo el teniente Ryan Coe. “En realidad, es un delito”.

Las autoridades no publicaron el video de la cámara de seguridad del encuentro. Dijeron que cuatro adolescentes abandonaron la escena en bicicletas eléctricas.