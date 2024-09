Un verano marcado por un calor extremo y sin precedentes en EEUU llega a su fin

Un verano marcado por un calor extremo y sin precedentes en gran parte de EEUU, particularmente en Phoenix, ha llegado a su fin. El equinoccio de otoño de este domingo marcó el comienzo de la temporada de otoño en el hemisferio norte.

Arizona, California, Florida, Maine y New Hampshire experimentaron sus veranos más cálidos registrados en 2024, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica.

Este año, las ciudades y pueblos del oeste y el suroeste, en particular, batieron récords de calor. Casi 1 de cada 3 estaciones meteorológicas de todo el país registraron al menos una temperatura récord durante el verano.

Una sola estación meteorológica de Wyoming registró nuevos récords de temperatura más de 30 veces, según un análisis de datos de la NOAA realizado por NBC News.

La NOAA recopila mediciones de aproximadamente 6,000 estaciones meteorológicas en todo el país. Los datos muestran una oleada de nuevos récords máximos en la mayor parte de EEUU, a excepción de una columna en el centro del país desde Minnesota en el norte hasta el este de Texas en el sur.

Este año, Phoenix soportó su verano más caluroso de la historia registrada, superando un récord establecido el año pasado, según el Servicio Meteorológico Nacional, que mantiene datos de temperatura que se remontan a casi 130 años.

El Servicio Meteorológico Nacional se centra en el "verano meteorológico": los meses de junio, julio y agosto. La clasificación difiere de las estaciones astronómicas, pero ayuda a los climatólogos a hacer comparaciones más consistentes entre años en función de los ciclos anuales de temperatura.

La temperatura promedio en Phoenix de junio a agosto fue de 99 grados Fahrenheit, dos grados más que el récord establecido en 2023.

El martes, Phoenix finalmente rompió una racha récord de 113 días consecutivos con temperaturas de 100 grados o más, alrededor de 3.5 meses consecutivos. El récord anterior de 76 días consecutivos se estableció en 1993, según el servicio meteorológico.

En total, la ciudad ha soportado 120 días con temperaturas de 100 grados o más en lo que va del año, acercándose cada vez más al récord de 145 días en total establecido en 2020.

Phoenix también estableció un récord este año por la cantidad total de días de 110 grados o más, con 61 hasta ahora. El récord anterior de 55 días se estableció en 2023.

The low temperature this morning at PHX Sky Harbor Airport was 73 degrees. That's 3 degrees below normal/average for the date. We'll climb into the upper 90s across much of the Valley this afternoon and maybe even touch 100. #azwx pic.twitter.com/0fHt31I2g3