Maestras dedicadas y niños de 9 a 11 años: las víctimas del tiroteo escolar de Uvalde

SAN ANTONIO, Texas - Un total de 19 niños y dos maestras murieron luego que un joven de 18 años abriera fuego dentro de la Escuela Primaria Robb en Uvalde, una pequeña comunidad mayormente latina de Texas.

Este es el tiroteo escolar más mortífero en la historia del estado y la segunda peor masacre escolar en Estados Unidos después de Sandy Hook, en la que fueron asesinados 20 niños y seis adultos en 2012.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Puerto Rico aquí.

Todas las víctimas estaban en el mismo salón de clases. El pistolero se atrincheró en un aula y “disparó a todo el que se interpuso en su camino”, informó un funcionario el miércoles.

Estas son las 21 víctimas que dejó la masacre:

EVA MIRELES, MAESTRA DE CUARTO GRADO

Eva Mireles amaba a su perro, caminar y hacer ejercicio. Pero sobre todo, amaba a su familia y a sus estudiantes.

La maestra falleció tratando de proteger a sus estudiantes de las balas, según su tía Lydia M. Delgado. Fue recordada como una madre y esposa cariñosa.

Mireles fue profesora durante 17 años. Ella y su esposo, un oficial de policía del distrito escolar, tenían una hija adulta y tres mascotas.

Eva Mireles era maestra de cuarto grado en la Escuela Primaria Robb y, según su tía, murió protegiendo a sus estudiantes.

UZIYAH GARCÍA, ESTUDIANTE DE CUARTO GRADO

Uziyah García era estudiante de cuarto grado y habría cumplido 10 años este verano.

Su abuelo, Manny Renfro, dijo que a The Associated Press que “era el niño más dulce que he conocido”. “No lo digo solo porque fuese mi nieto”, agregó.

Renfro contó que Uziyah lo visitó por última vez en San Angelo durante las vacaciones de primavera. “Empezamos a jugar al fútbol americano juntos y le estaba enseñando patrones de pase. Era un niño muy rápido y podía atrapar la pelota muy bien”, añadió.

El estudiante Uziyah García, de cuarto grado, es una de las víctimas del tiroteo escolar en Uvalde, Texas.

AMERIE JO GARZA, 9 AÑOS

A Amerie Jo Garza, de 9 años, le encantaba pintar, dibujar y trabajar la arcilla. “Ella era muy creativa”, dijo su abuela Dora Mendoza. “Era mi bebé. Cada vez que veía flores, las dibujaba”.

Para su décimo cumpleaños, Amerie recibió su primer teléfono celular. Su padrastro, Angel Garza, recordó que su rostro “simplemente se iluminó con la expresión más feliz”.

Garza dijo que un amigo le dijo que Amerie había tratado de llamar a la policía desde su teléfono antes de que le dispararan.

Amerie Jo Garza, estudiante de cuarto grado, es una de las víctimas del tiroteo escolar en Uvalde, Texas.

IRMA GARCÍA, MAESTRA DE LA ESCUELA

Irma García, maestra en la escuela primaria Robb durante 23 años, murió dentro del salón de clases tratando de proteger a sus estudiantes, según su hijo a NBC.

La profesora estuvo casada con su esposo por 24 años y dejó cuatro hijos, de acuerdo con su perfil en la página de Robb Elementary School.

Su esposo, de 50 años, colapsó y murió después de dejar flores en el funeral de su esposa. La pareja habría cumplido su aniversario 25 el 28 de junio. Su obituario señaló que él e Irma “comenzaron su relación en la escuela secundaria y floreció hasta convertirse en un amor hermoso y amable”.

La profesora Irma García falleció en el tiroteo en Robb Elementary School, en Texas.

ANNABELL GUADALUPE RODRÍGUEZ, 10 AÑOS

La estudiante de tercer grado Annabell Guadalupe Rodríguez, de 10 años, falleció en la masacre escolar de Uvalde, según confirmó un familiar de la víctima.

Había recibido un certificado por estar en el cuadro de honor y era cercana a su prima segunda Jacklyn Cazares, quien también murió en este tiroteo.

Annabell Guadalupe Rodriguez es una de las víctimas del tiroteo masivo en la escuela de Uvalde, Texas.

JOSÉ FLORES JR, 10 AÑOS

José Flores Jr., de 10 años, murió horas después de haber entrado al cuadro de honor y recibir su certificado, según dijo su padre.

A José le encantaba el béisbol y los videojuegos y que “siempre estaba lleno de energía”.

NBC José Flores Jr. es una de las 21 víctimas mortales de la masacre escolar en Uvalde, Texas.

XAVIER LÓPEZ, 10 AÑOS

El estudiante de cuarto grado Xavier López, de 10 años, murió en la balacera solo horas después de que su madre lo acompañara en una ceremonia de premiación en la escuela Robb Elementary, informó su familia.

“Era un niño de 10 años cariñoso que disfrutaba de la vida”, apuntó su familiar, Lisa Garza, de 54 años y de Arlington. “Era muy jovial, le encantaba bailar con sus hermanos, con su madre. Esto nos ha afectado a todos”.

El estudiante Xavier López falleció en la masacre escolar en Uvalde, Texas.

ALITHIA RAMÍREZ, DE CUARTO GRADO

Alithia Ramírez, estudiante de cuarto grado de Robb Elementary School, amaba el fútbol y dibujar.

El padre de Ramírez, Ryan Ramírez, había esperado durante horas afuera del centro de reunificación en busca de su hija. Le dijo a los medios de comunicación locales que llamó a varios hospitales pero no pudo obtener ninguna información.

El martes por la noche, recurrió a las redes sociales y publicó una foto de Alithia en Facebook pidiendo ayuda para encontrarla. Horas después se confirmó su trágica muerte.

Un familiar de Alithia Ramírez, estudiante de cuarto grado de Robb Elementary School, confirmó que la menor falleció en el tiroteo del martes.

ELIAHANA CRUZ TORRES, DE 10 AÑOS

El abuelo de Eliahana Cruz Torres, de 10 años, confirmó la muerte. "Era una niña hermosa llena de energía", dijo Adolfo Cruz a ABC.

La estación de televisión KIII informó que Eliahna estaba lista para jugar el último partido de sóftbol de su temporada ese día. Los miembros del equipo se arrodillaron por un momento de silencio para recordar a Elihana y las otras víctimas.

Eliahna "Ellie" García, en la imagen que compartió su mamá, Jennifer Lugo.

ELIAHNA "ELLIE" GARCÍA, DE 10 AÑOS

La familia de Ellie García llora por la pérdida de su princesa.

“Era muy feliz y muy extrovertida”, dijo su tía, Siria Arizmendi, maestra de quinto grado en la Escuela Primaria Flores en el mismo distrito. “Le encantaba bailar y practicar deportes. Le gustaba mucho la familia, disfrutaba estar con la familia”.

Eliahna era una de cinco hermanos. “Los padres de nuestra nieta están sufriendo, todos”, dijo el bisabuelo Rafael Arizmendi a Telemundo, una estación asociada de NBC. “Es muy duro, nunca imaginamos que algo así pudiera pasar”.

ROJELIO TORRES, DE 10 AÑOS

La madre de Rojelio Torres confirmó la muerte de su hijo en el tiroteo a ABC. Ella describió a Rojelio como un "niño muy inteligente y cariñoso".

"Perdí un pedazo de mi corazón", dijo.

La madre de Rojelio Torres confirmó que su hijo murió en el tiroteo. Ella describió a Rojelio como un "niño muy inteligente y cariñoso".

JACKLYN (JACKIE) CAZARES, 9 AÑOS

Jaylen Cazares estaba a semanas de cumplir 10 años. Su padre Javier dijo que su hija era alguien que daría “la camisa que se quita” para ayudar a alguien.

“Ella tenía una voz”, dijo. “A ella no le gustaban los matones, no le gustaba que molestaran a los niños. En definitiva, lleno de amor. Tenía un gran corazón”.

Annabell Rodríguez, también víctima, era prima segunda de Jacklyn.

El padre de Jaylen, Jacinto Cazares, confirmó la muerte de su hija en el tiroteo.

JAILAH NICOLE SILGUERO, 11 AÑOS

Jailah Nicole Silguero iba a la escuela con su primo Jayce Carmelo Luevanos, quien también murió en el tiroteo.

Su madre dijo entre lágrimas que su hija no quería ir a la escuela el día del tiroteo y pensó que tal vez intuía que algo iba a pasar.

"Tengo el corazón roto, mi bebé, te amo tanto, mamá, nunca olvides que cuidan de mí, papá, tus hermanas y Big Brofly High, niña", dijo.

Un miembro de la familia confirmó la muerte de Jailah Nicole Silguero.

JAYCE CAMELO LUEVANOS, 10 AŃOS

Jayce Luevas había suplicado que le permitieran acompañar a su abuela el martes mientras acompañaba a la clase de jardín de infantes de su bisnieta al zoológico de San Antonio. Pero, dijo, la familia le dijo que no tenía sentido faltar a la escuela tan cerca del final del año. Además, a Jayce le gustaba la escuela.

“Por eso le duele tanto a mi esposa, porque él quería ir a San Antonio”, dijo Quiroz a USA Today. “Estaba tan triste que no podía ir. Tal vez si se hubiera ido, estaría aquí”.

Murió con su prima, Jailah Nicole Silguero.

Un miembro de la familia confirmó la muerte de Jayce Carmelo Luevanos.

ALEXANDRIA "LEXI" ANIYAH RUBIO

Kimberly Mata-Rubio dijo que su hija fue honrada por obtener todas las calificaciones A y recibió un premio de buen ciudadano en ceremonias en la escuela poco antes del tiroteo.

La estudiante de cuarto grado era jugadora de softbol y baloncesto que quería ser abogada. El padre de Lexi, Félix Rubio, es agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Uvalde. La pareja le dijo a CNN que él estaba entre los agentes de la ley que respondieron al tiroteo.

Alexandria "Lexi" Aniyah Rubio

TESS MARIE MATA, 10 AŃOS

Faith Mata le dijo a The Washington Post que a su hermana le encantaban los videos de baile de TikTok, Ariana Grande, los Astros de Houston y tener el cabello rizado.

La muerte de Tess Mata fue confirmada por su madre y su hermana.

MAKENNA LEE ELROD, 10 AÑOS

La muerte fue confirmada por su tío Kyle McCullough a NBC.

El padre de Makenna preguntó el día de la tragedia si podía ir a la funeraria local a buscar a su hija porque temía que "ella no esté viva", informó la estación de televisión KTRK. Más tarde, su familia pidió privacidad.

Makenna Lee Elrod.

NEVAEH BRAVO, 10 AŃOS

La muerte de Nevaeh fue confirmada por su abuela, Esmeralda Bravo, quien sostuvo una fotografía de Nevaeh en una vigilia en Uvalde el miércoles por la noche a la que asistieron fotógrafos, incluidos AP y LA Times.

Su tía notó que el primer nombre de Nevaeh es cielo escrito al revés.

La muerte de Nevaeh Bravo fue confirmada por su abuela, Esmeralda Bravo.

LAYLA SALAZAR

El padre de Layla Salazar, de 10 años, dijo que le encantaba nadar, correr, bailar con los videos de TikTok y jugar juegos como Minecraft y Roblox.

"Era rápida: ganó seis carreras en el día de campo de la escuela", escribió en su cuenta de Facebook en la que compartió una fotografía de Layla mostrando dos cintas por ocupar los primeros puestos en competencias.

Dijo que cada mañana, mientras la llevaba a la escuela en su camioneta, tocaba "Sweet Child O' Mine" de Guns N' Roses y ellos cantaban.

GETTY IMAGES Layla Salazar es uno de los 19 estudiante que fueron baleados a muerte en el tiroteo escolar en Uvalde, Texas.

MIRANDA MATHIS, 11 AÑOS

La estudiante de cuarto grado Miranda Mathis murió en el salón de clase junto a sus compañeros de la escuela, confirmó su familia a NBC.

La menor de 11 años fue descrita por su familia como una niña divertida y muy inteligente. "Mi adorada prima, te amamos y lamentamos que esto te haya pasado, bebé", escribió en Facebook Deanna Miller.

Miranda Mathis, de 11 años, es una de las 19 estudiantes asesinadas en la masacre de Uvalde.

MAITE YULEANA RODRÍGUEZ

Después de un tiempo difícil con las clases en Zoom durante la pandemia, Maite Rodríguez entró en el cuadro de honor de A y B ese año y fue reconocida en una asamblea el martes, dijo su madre, Ana Rodríguez.

A Maite le gustaba especialmente la educación física y, después de su muerte, su maestra le envió un mensaje de texto a Ana Rodríguez para decirle que era muy competitiva en el kickball y que corría más rápido que todos los niños.

Su madre describió a Maite como “enfocada, competitiva, inteligente, brillante, hermosa, feliz”. Maite quería ser bióloga marina y después de investigar un programa en la Universidad Texas A&M en Corpus Christi, le dijo a su madre que quería estudiar allí.