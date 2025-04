Hermana de víctima en masacre de El Paso abraza al asesino durante audiencia

Cuando se dirigió al hombre armado que mató a su hermano y a otras 22 personas, Yolanda Tinajero no alzó la voz ni lo repudió por su ataque racista en un Walmart en 2019.

En cambio, le dijo el martes que lo perdonaba y que deseaba poder darle un abrazo.

El juez, en un giro sorprendente en una sala de tribunal de El Paso, le permitió hacerlo.

Su breve abrazo —mientras Patrick Crusius aún estaba esposado— fue uno de los muchos momentos cargados de emoción durante dos días de impactantes declaraciones dadas por los familiares de las víctimas y los sobrevivientes.

Algunos describieron su dolor y devastación, mientras que otros le aseguraron que la comunidad había respondido a su odio con amor y unidad. Más tarde, otra persona también abrazó al hombre que se declaró culpable en uno de los tiroteos masivos más mortíferos de Estados Unidos.

Crusius, un desertor universitario de raza blanca, había publicado en internet un manifiesto sobre una invasión hispana de Texas y posteriormente comenzó a disparar un rifle estilo AK en la tienda ubicada cerca de la frontera entre Estados Unidos y México el 3 de agosto de 2019.

Crusius no se dirigió a las familias y sobrevivientes en su audiencia de declaración de culpabilidad el lunes.

Cumplirá múltiples cadenas perpetuas tras declararse culpable de asesinato punible con la pena de muerte y 22 cargos de agresión agravada con un arma mortal.

"Te habríamos abierto nuestras puertas para compartir una comida, desayuno, almuerzo o cena, al estilo mexicano, para que entonces tus feos pensamientos sobre nosotros que te han inculcado se hubieran transformado", le dijo Tinajero.

La masacre dejo a 23 personas muertas en un Walmart de El Paso en 2019

Tinajero contó que su hermano, Arturo Benavides, de 60 años, era una "persona amable y de buen corazón", cuya esposa durante más de 30 años está con el corazón roto por su pérdida.

"Ahora ella vive sola en su hogar lleno de recuerdos que no puede olvidar", dijo.

"Siento en mi corazón abrazarte muy fuerte para que puedas sentir mi perdón, especialmente mi pérdida, pero sé que no está permitido", dijo Tinajero.

"Quiero que veas y sientas a todos nosotros que hemos sido impactados por tus acciones".

Más tarde, el juez le preguntó: "Señora, ¿realmente le traería paz y consuelo si pudiera abrazarlo?"

"Sí", respondió ella.

Su hija, Melissa Tinajero, dijo a los periodistas: "No sé cómo pudo hacerlo. Yo no podría hacer eso. Pero ella le mostró algo que él no pudo mostrar a sus víctimas".

HABLAN FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE MASACRE EN EL PASO

Stephanie Melendez le dijo a Crusius que no quería dirigirse a él, sino leer una carta a su padre, David Johnson, de 63 años, quien fue asesinado cuando protegió a su esposa y a su nieta de 9 años en el tiroteo.

Melendez agradeció a su padre por hacerla estudiar, darle un toque de queda y decirle cuando tenía 16 años que necesitaba conseguir un trabajo.

"Me convertiste en la mujer fuerte que soy hoy", dijo.

Su hija, Kaitlyn Melendez, ahora de 14 años, le dijo a Crusius: "Soy una sobreviviente, no una víctima".

"Voy a salir por estas puertas y seguir adelante con mi vida y no dejar que me atormentes más".

Dean Reckard, cuya madre Margie Reckard, de 63 años, perdió la vida en el tiroteo, expresó ira y perdón al dirigirse a Crusius.

"Eres una desgracia para la humanidad y para tu familia", afirmó Reckard, agregando que espera que Crusius se despierte cada mañana deseando estar muerto.

Pero Reckard también dijo que perdonaba al hombre armado que pasará el resto de su vida tras las rejas.

Esta tarde, se levantó la orden para poder hablar del caso de Patrick Crusius.

"Para poder ser indulgente, tienes que perdonar a otros", dijo. "Esa es la única razón por la que te perdono. Que Dios tenga misericordia de tu alma".

Miles de personas asistieron al funeral de Margie Reckard después de que su pareja de 22 años, Antonio Basco, invitara al público al servicio, diciendo que se sentía solo tras su muerte.

Liliana Muñoz de Ciudad Juárez, México, dijo en el tribunal el lunes que estaba comprando bocadillos cuando Crusius comenzó a disparar y cambió su vida para siempre tanto física, económica y emocionalmente.

En su declaración, dijo que solía ser una "persona alegre bailadora", pero ahora tiene miedo cada mañana cuando se despierta. Desde que fue baleada, ha tenido que usar un bastón para caminar y lleva un aparato ortopédico en la pierna para evitar que el pie izquierdo se arrastre.

Me dejó "muy triste, amargada", señaló la madre de 41 años de edad. También le otorgó a Crusius su perdón.

Javier Rodriguez tenía 15 años y comenzaba su segundo año de secundaria cuando fue asesinado a tiros en un banco en Walmart.

El martes, su padre Francisco Rodriguez le gritó a Crusius: "Mírame, te estoy hablando".

Le dijo a Crusius que él y su familia tienen que ir al cementerio para conmemorar el cumpleaños de su hijo.

"Desearía poder tener sólo cinco minutos contigo, tú y yo, y resolver todo esto, terminar con esto", señaló.

Pero Rodriguez también mencionó los comentarios hechos sobre el impacto que tuvo Crusius en El Paso durante su audiencia de sentencia.

"Como dijo el juez ayer, viniste a El Paso con la intención de separarnos, pero lo único que hiciste fue unirnos", afirmó.