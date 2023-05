Recién graduada de preparatoria muere tras ser baleada junto a su novio

Una familia está devastada después de que una adolescente de 17 años fuera asesinada a tiros en el condado de San Bernardino, en California, en un incidente que también dejó a su novio, de 18, herido por disparos.

Los investigadores todavía están tratando de identificar al autor del hecho y también el motivo del tiroteo mortal.

El tiroteo ocurrió justo frente a la casa de la familia de Izabella Pérez. Una vecina le dijo a la estación hermana NBCLA que escuchó al menos seis o siete disparos y que no sonaban como de una pistola, sino de algo mucho más grande.

“Era una gran hija”, dijo el padre de la víctima, Luis Pérez. “Estaba ansiosa por el baile de graduación. Su gran preocupación era el vestido, el color del vestido", agregó.

"Era muy querida por su familia, por todos sus amigos", indicó el hombre.

Pérez dijo que Izabella se graduó antes de tiempo de la Preparatoria Yucaipa y estaba ansiosa por caminar en su ceremonia de graduación el próximo mes. Con solo 17 años, Pérez dijo que su hija era madura para su edad y estaba emocionada de asistir a Crafton Hills College, posiblemente siguiendo una carrera como veterinaria.

“Amaba a los animales casi a un nivel diferente. Nunca había visto a nadie amarlos asi”, dijo Pérez. “Consiguió un trabajo por su cuenta. Estaba trabajando. Tenía novio. Toda su vida giraba en torno a ellos”, expresó.

“Todo lo que querían hacer era estar cerca el uno del otro. Su vida prácticamente giraba en torno al otro”, compartió.

Izabella publicó una foto en las redes sociales que muestra un anillo de compromiso que su novio le había regalado recientemente.

Pero los investigadores del alguacil del condado de San Bernardino dicen que el pasado sábado, a eso de las 11:30 p.m., Izabella estaba con su novio en el automóvil de él, justo afuera de la casa de su familia en Princeton Drive, cuando sucedió lo impensable.

“Un sospechoso desconocido se acercó al vehículo con un arma de fuego y comenzó a disparar. Ambas víctimas fueron alcanzadas por los disparos y llevadas al hospital con lesiones que amenazaban sus vidas”, dijo Gloria Huerta, del departamento del alguacil.

Pérez dijo que el novio de Izabella recibió un tiro en las costillas. Acaba de ser dado de alta del hospital.

Pero Izabella recibió un disparo en la cabeza y el miércoles le quitaron el soporte vital, lo que dejó a su familia en un tremendo dolor y desconcertada porque no saben la razón por la que los jóvenes fueron atacados.

“A la edad de 17 años. Y su novio 18. Donde todo lo que hacen es trabajar y pasar tiempo juntos. ¿Qué justificaría ese tipo de respuesta? Si fuera al azar o no, no tiene sentido. Cuanto más pienso al respecto no tiene sentido”, dijo Pérez.

Un vecino que no quiso ser identificado dijo que les dio a los investigadores un video de vigilancia de su sistema de seguridad con la esperanza de atrapar al asesino.

“Los investigadores están buscando un vehículo de cuatro puertas de color oscuro que pudo haber estado involucrado”, dijo Huerta.

Mientras los detectives intentan identificar al tirador, hay consejeros de duelo disponibles para los estudiantes y el personal de la Preparatoria Yucaipa.

El distrito escolar emitió un comunicado calificando la muerte de Izabella como una pérdida trágica para la comunidad.

“Atacar a dos personas que literalmente están comenzando sus vidas juntas. Busca en lo profundo de tu alma. Sabes que quitaste una vida inocente con todo por delante”, dijo Pérez.

“Solo sé que hiciste eso: tomaste algo que nunca podría ser devuelto”, concluyó.