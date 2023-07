El mixólogo Héctor Ortiz se une al equipo de Hoy Día Puerto Rico

El programa mañanero de Telemundo, Hoy Día Puerto Rico, estrena este viernes 14 de julio su nuevo segmento “El Trago de Hoy”, en el que colaborará el reconocido mixólogo, Héctor Ortiz.

Ortiz comenzó su carrera profesional en el restaurante Ruth’s Chris del bankers club en Hato Rey como “busser” conociendo sobre el detalle de lo que es servicio a mesa. Luego trabajó en Augusto’s Restaurant en Miramar junto al Chef Ariel Rodríguez quien le dió la oportunidad de adentrarse en el mundo de los vinos y los licores. Es ahí donde compite en el Ever Perfect Serve siendo merecedor del premio de “Rookie of the Year”.

Su experiencia continuó en el Restaurante Believe junto del Chef Yanil López en Guaynabo, en donde aprendió de botánicas, hierbas y los beneficios de estas y de las frutas. Posteriormente, pasó a ser gerente de barra del Restaurante Casa Blanca de Chef Ventura Vivonni en Guaynabo, en donde aprendió más sobre la cultura culinaria puertorriqueña.

El mixólogo continuó su carrera profesional a pasos agigantados, convirtiéndose en supervisor de las barras del Hotel Hyatt Regency Grand Reserve en Río Grande en donde aprendió sobre administración de barras de hoteles y empleomanía. Asimismo, ejerció como vendedor de vinos, cervezas y licores en Ballester Hermanos y actualmente labora como Head Bartender del Restaurante Néctar en el Hyatt Regency Grand Reserve en Rio Grande.

La producción de Hoy Día Puerto Rico le da la bienvenida oficial, junto a sus presentadoras Ivonne Orsini, Pamela Noa, Jacky Fontánez, y los demás colaboradores.