Beneficiarios de DACA temen quedar atrapados en la campaña antimigratoria de Trump

Los beneficiarios de DACA sienten cada vez más incertidumbre a medida que el destino del programa de inmigración que los protege de la deportación sigue siendo cuestionado en los tribunales — en un momento en que el presidente Donald Trump está impulsando su administración para llevar a cabo "el mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos."

Bajo el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, o DACA, a los adultos jóvenes indocumentados elegibles que llegaron a EEUU cuando eran niños se les ha permitido trabajar y estudiar sin temor a la deportación desde 2012, cuando una acción ejecutiva del presidente Barack Obama creó el programa.

DACA ha estado colgando por un hilo durante los últimos siete años, ya que los desafíos legales de la primera administración Trump y nueve estados liderados por los republicanos se han abierto camino a través de los tribunales.

El mes pasado, un tribunal de apelaciones falló en contra de partes del programa DACA, pero permitió que siguiera en vigor para los beneficiarios actuales mientras el caso continúa.

Dado que se espera que esa decisión judicial sea apelada y llegue a la Corte Suprema — que podría fallar en contra del programa de la era Obama — los beneficiarios de DACA temen que el fin de sus protecciones pueda significar que podrían enfrentar la deportación.

El gobierno de Trump ya ha puesto fin a una serie de otras protecciones de inmigración, incluida la aplicación CBP One, los programas de refugiados y el Estatus de Protección Temporal — todos los cuales permitieron a los migrantes e inmigrantes recientes permanecer legalmente en EEUU mientras muchos buscaban asilo o ajustes a su estatus migratorio.

"Esto aumenta el miedo y la preocupación", dijo a NBC News Anabel Mendoza, directora interina de comunicaciones de United We Dream, la red de jóvenes inmigrantes más grande del país.

"Esa continua incertidumbre sobre lo que va a pasar en los tribunales siempre hace que haya una sensación de saber que las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana con DACA", dijo Mendoza.

Protección, por ahora

Los beneficiarios de DACA todavía están protegidos de la deportación, siempre y cuando continúen renovando su estatus en la fecha prevista, de acuerdo con el Mexican American Legal Defense and Educational Fund, que ha estado representando a los beneficiarios de DACA en los desafíos legales.

A medida que la administración Trump intensifica su represión de la inmigración, los beneficiarios que no renuevan su estatus de DACA a tiempo quedan en posiciones particularmente vulnerables al perder su protección contra la deportación.

"Incluso si tienes DACA, eso no significa que estés excluido", dijo Mendoza, "especialmente cuando tienes una administración que ha sido tan vocal sobre el hecho de que ven a cualquiera que sea un inmigrante indocumentado, que vino a este país indocumentado, como si hubiera hecho mal y fuera un objetivo."

Hubo una renovada sensación de temor entre los beneficiarios de DACA después de que un maestro de escuela intermedia fue deportado a Honduras el mes pasado. El sindicato United Teachers of Dade dijo a NBC Miami que el maestro, de 24 años, que no fue identificado por su nombre, tenía protección bajo DACA. No está claro si el maestro la tenía cuando fue deportado o si había expirado, dijo Mendoza, y agregó que lo más probable es que sea uno de los primeros casos de deportación que involucran a un beneficiario de DACA en la memoria reciente.

Por eso es tan importante que los beneficiarios de DACA renueven su estatus a tiempo, dijo Mendoza. "Necesitan seguir renovando y honestamente renovar cuanto antes mejor".

¿Qué hará Trump?

Encuestas han mostrado consistentemente que la mayoría de los adultos estadounidenses están a favor de otorgar un estatus legal permanente y un camino a la ciudadanía a los beneficiarios de DACA y a los "Dreamers", que también son adultos jóvenes indocumentados que llegaron a EEUU cuando eran niños pero quedaron fuera del programa DACA.

La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios. Trump dijo en "Meet the Press" de NBC News en diciembre que quería trabajar con demócratas y republicanos en un plan "para hacer algo sobre los Dreamers."

Partidarios de Trump de alto perfil como el reverendo Samuel Rodríguez, un influyente evangélico latino conservador, parecen haber interpretado tales comentarios en el sentido de que la actual administración Trump "trabajará para encontrar una solución para los Dreamers" si DACA se termina permanentemente. En una entrevista la semana pasada, Rodríguez dijo que cree que Trump trabajará para encontrar "un camino para legalizar" a los Dreamers.

Pero Méndez y otros partidarios de DACA dicen que aún no han recibido ninguna indicación de que eso es lo que la administración planea hacer.

Después de todo, la larga batalla legal que ha puesto DACA en riesgo comenzó cuando Trump trató de ponerle fin en 2017, un esfuerzo que la Corte Suprema bloqueó en 2020.

Muchos de los estados liderados por republicanos que intentan poner fin al programa en los tribunales federales están en línea con las políticas de inmigración de Trump.

Aunque la administración Trump ha prometido dar prioridad a la deportación de inmigrantes indocumentados con antecedentes penales, los funcionarios de inmigración han dicho que cualquier persona indocumentada puede ser detenida durante las acciones de aplicación de la ley.

Una ciudad santuario es una ciudad que limita su cooperación con los agentes federales de inmigración para evitar la deportación de inmigrantes indocumentados.

Construir una vida y querer "quedarse"

La DACA ha estado cerrada a nuevos solicitantes desde que comenzaron los desafíos legales, dejando fuera a unas 400,000 personas que podrían haberse beneficiado de ella. Pero para unos 580,000 beneficiarios de DACA y sus familias, el futuro sigue siendo incierto.

Sandra Avalos, de 36 años, fue traída a EEUU desde México en 1996, cuando tenía 7 años. Desde entonces ha llamado a Texas su hogar.

Graduada universitaria, propietaria de una vivienda y madre de un adolescente, Ávalos ha hecho carrera en el sector sin ánimo de lucro, trabajando con estudiantes universitarios de primera generación e inmigrantes. En 2015, el año en que luchó contra el cáncer de tiroides, solicitó DACA.

Avalos ha renovado constantemente su estatus DACA durante los últimos nueve años. La protección, dijo, le ha permitido construir una carrera, tener una licencia de conducir y sentirse a salvo de la deportación cuando lleva a su hijo a la escuela.

"Quiero quedarme en este país", dijo Avalos. "Quiero ver a mi hijo terminar la secundaria, graduarse y luego ir a la universidad. Quiero estar aquí para todo eso".

"En este momento", dijo Avalos, “es un poco difícil ver que hay una oportunidad para nosotros”.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Nicole Acevedo para NBC News.