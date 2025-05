¿Deben inmigrantes con estatus legal evitar salir de EEUU? Esto recomiendan los abogados

Aún con permisos aprobados o residencia permanente, muchos inmigrantes en Estados Unidos aseguran sentirse como presos en un país que promueve la libertad.

Y es que el temor a no poder entrar al país tras un viaje o incluso ser detenidos dentro del territorio nacional, ha llevado a cientos de familias a cancelar vuelos, evitar traslados por carretera e incluso renunciar a oportunidades laborales o personales.

“No hay información clara, solo miedo”, asegura Yohana Peralta quien escucha la preocupación a diario en su negocio. “Aun teniendo quizá un estatus migratorio no tan difícil, realmente no me siento cómoda para viajar”, comentó.

“La gente está nerviosa, solo hay rumores. Ya hemos visto casos de personas que salieron… y no pudieron volver”.

El temor no es infundado. Abogados de inmigración confirman que las políticas actuales han incrementado el riesgo para inmigrantes, incluso aquellos que llevan años cumpliendo con sus procesos legales.

Permisos aprobados que no garantizan el regreso

Verónica Cárdenas, exfiscal en las cortes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y actual abogada de inmigración, explica que los permisos de salida son emitidos por la agencia OASIS, pero la decisión final recae en CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza).

“Esa aprobación es provisional. Al regresar, el oficial puede reabrir el caso, revisar antecedentes, arrestos antiguos, o incluso detalles mínimos del expediente migratorio. Eso puede significar la inadmisión al país”, agregó.

Según Cárdenas, los residentes permanentes también están siendo colocados en procesos de revisión secundaria en aeropuertos. “El gobierno está siendo más detallista que nunca”, advierte.

Abogados: “Ningún permiso garantiza el reingreso”

Luis Hernández, abogado de inmigración, enfatiza que este endurecimiento no distingue entre tipos de estatus.

“El riesgo es real, incluso para quienes tienen TPS, permisos de trabajo o green cards. En aeropuertos de Texas, Florida, Arizona, Carolina del Norte y Georgia”, estados donde los oficiales en Aduana pueden presionar para que renuncies a tu residencia firmando el formulario I-407.

Hernández también advierte sobre el peligro de viajar dentro del país sin los documentos adecuados.

“Muchas personas no tienen pasaporte ni Real ID, solo el ID local. Y una parada de tránsito en ciertos estados puede terminar en deportación”.

Soledad: “Mi sueño era París… y lo cancelé por miedo”

Soledad Veras, maquilladora profesional, trabajó años para lograr estabilidad migratoria. Tenía un sueño claro: participar como una de las maquilladoras de las modelos en las pasarelas de París.

Después de largos años trabajando por alcanzar su sueño, todo se derrumbó. “Decidí cancelar por miedo. Después de tanto luchar, de estar legal, aun así tenemos temor de viajar. Eso te hace sentir que no vales nada en este país”.

El impacto no solo es emocional. También afecta a trabajadores que deben movilizarse por razones laborales.

Hernández recomienda a quienes tienen procesos pendientes notificar los movimientos entre estados y, de ser posible, contar con asesoría legal constante.

Una advertencia clara: “Este no es el momento para arriesgarse”

Las voces de los expertos son contundentes:

Evite salir del país si no es una emergencia real.

Consulte con un abogado migratorio antes de hacer cualquier traslado.

Tenga presente que ningún abogado puede garantizar su reingreso a Estados Unidos, aún con un permiso aprobado.

En medio del clima de confusión y endurecimiento de medidas, lo que más se repite es una sensación compartida por miles: el miedo de perderlo todo, incluso cumpliendo la ley.

