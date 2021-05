“No lo hagan”: un supuesto engaño lo convirtió en traficante de personas sin saberlo

SAN DIEGO - Un abuelo de San Diego está preocupado de que pronto pueda ser deportado por conducir a Estados Unidos desde Tijuana, México, con dos personas indocumentadas que, según dijo, se colaron en su camioneta sin su conocimiento.

Y según algunas versiones, no es el único.

“Temo por mi vida. No sé qué más podrían hacerme ", dijo el hombre de San Diego que pidió no ser identificado por su nombre. Dice que lo que le sucedió el viernes en el cruce fronterizo de San Ysidro es una advertencia.

"Fue una estafa", exclamó.

Con la esperanza de ganar algo de dinero extra después de perder su trabajo como conductor durante la pandemia, el padre de cuatro hijos se subió a su camioneta y se dirigió a Tijuana después de responder a una publicación en línea que buscaba una entrega de ropa en una tienda estadounidense.

Es una solicitud no tan infrecuente en estos días, dicen algunos, ya que la pandemia ha limitado los cruces fronterizos y el acceso a bienes.

"Me enviaron una lista de lo que querían, por eso les digo que todo era legítimo y que, a veces, tratar de hacer cosas buenas por las personas genera sufrimiento", dijo el hombre.

La miseria se aceleró para el hombre de San Diego de unos 50 años, que documenta sus movimientos para que su familia sepa que está a salvo. Poco después de tomar una foto en el cruce fronterizo, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de los EEUU lo detuvieron durante horas.

Los agentes lo acusaron de intentar introducir clandestinamente a dos personas en los EEUU. Dos personas que estaban en su camioneta cuando CBP la revisó y que, según él, no tenía ni idea de que estaban ahí.

“Fue a la parte de atrás, abrió la puerta, regresó a mí y llamó a un código y dijo, apague el auto. Y procedió a agarrarme de mi brazo y dijo 'Te voy a esposar'. Dije '¿Qué está pasando?' Cuando me di la vuelta, vi como 10 agentes corriendo hacia mi auto y, obviamente, comencé, estaba preocupado por mí mismo y comencé a preguntar qué estaba pasando. ¿Qué hay en mi camioneta? Y me pidieron que no le diera la espalda. Dijeron que no mires atrás ".

Su camioneta y su tarjeta de residencia permanente fueron incautadas después de su detención y ahora está esperando una audiencia de deportación.

"Simplemente no es justo que alguien pueda cambiar tu vida", dijo en compañía de su hija, quien estaba sentada a su lado.

Están apareciendo publicaciones en las redes sociales que advierten a las personas sobre estafas similares. CBP no quiso comentar sobre este caso ni sobre ninguna posible tendencia.

"Honestamente, estoy molesto porque sé que mi papá es inocente y siento que se están aprovechando de las personas que viven una buena vida segura como estadounidense. Y luego, ser un objetivo así, simplemente no me sienta bien ”, dijo su hija.

CBP no abordó preguntas específicas sobre la frecuencia con la que esto puede estar sucediendo, pero emitió una declaración que describe las responsabilidades de los conductores que cruzan a EEUU.

"CBP no puede comentar sobre este caso específico. CBP desea recordar a los viajeros que son responsables de cualquier cosa con la que crucen la frontera, incluidos todos los artículos o personas en su vehículo. Tal como se le recuerda guarde sus maletas con usted en un aeropuerto para que pueda responder por el contenido, CBP le recomendaría que tenga cuidado antes de considerar llevar personas, paquetes u otros artículos que no sean suyos al otro lado de la frontera; como conductor, usted está llevando responsabilidad por esos artículos. Si está interactuando con un oficial de CBP y cree que algo anda mal con su vehículo, debe informar al oficial de inmediato sobre sus sospechas y pedir su ayuda".