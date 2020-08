Pintan gigantesco mural contra el muro fronterizo en Texas

LAREDO, Texas – Un grupo de activistas pintó un enorme mural en una ciudad fronteriza en contra de la construcción del muro del presidente Donald Trump.

Miembros de la No Border Wall Coalition pintaron el lema “Defund the Wall, Fund our Future” (Quiten Fondos del Muro, Financien nuestro Futuro) frente a la Corte Federal en Laredo, Texas.

El mural fue terminado este 17 de agosto después de que el Ayuntamiento de la Ciudad de Laredo aprobara el proyecto unánimemente el 27 de julio.

Los organizadores y voluntarios recaudaron fondos entre la comunidad para comprar los materiales y pagar por la seguridad, permisos y cuotas sin tener que usar capital de la ciudad, reportó KGNS.

El mensaje hacia el gobierno de Estados Unidos puede verse en gigantescas letras amarillas, similar al “Black Lives Matter” que fue pintado en frente a la Casa Blanca en Washington D.C. a principios de junio.

La indignación en Laredo por la construcción del muro fronterizo, que de hecho se ha venido acelerando pese a la pandemia de COVID-19, motivó a la comunidad a crear el enorme mural y manifestar su rechazo al proyecto.