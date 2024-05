Dos dreamers regresan a EEUU, tras más de un año varados en México

SAN DIEGO- Familiares de dos beneficiarios de DACA suplicaron al presidente Biden desde San Diego, que les dejara regresar a sus hogares en Florida y Colorado este miércoles. Y ambos regresaron a Estados Unidos, tras más de un año varados en México.

Eduardo quien vivía en Colorado y Ángel en Florida, se encontraron en México cuando ambos acudieron a su cita consular para arreglar su residencia permanente al estar casados con ciudadanas estadounidenses y el gobierno de Estados Unidos ya no los dejó regresar, a pesar de ser parte del programa DACA.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

“Un rompimiento de corazón, muy, muy feo, yo iba con una mentalidad de voy, regreso y así como si nada, regreso con mi familia y seguimos todo, pero desafortunadamente me dijeron no, no puedes regresar”, dijo, Eduardo, originario de México y parte del programa DACA.

Lo más difícil para Eduardo, dijo fue no poder estar con sus hijos, quienes tuvieron que salir adelante sin el por poco más de un año.

“El año pasado le tuvieron que hacer otra cirugía y pues yo para no estar con ella tanto emocionalmente, físicamente, tanto económicamente, ha sido muy fuerte ella, una guerrera”, dijo, Eduardo.

Esta mañana sus esposas relataron las dificultades que enfrentaron desde Estados Unidos, donde hubo enfermedades y ataques de pánico durante su ausencia.



“Mentalmente ha sido muy fuerte, porque yo sufro de depresión, a mi niña también le dio depresión, le dan ataques de pánico, porque ya quiere a su papá aquí, mi hijo con su discapacidad de aprendizaje, el iba muy bien cuando estaba aquí su papá y vimos que de repente ya no estaba aprendiendo como antes”, dijo, Sara, madre de familia en Denver Colorado.

Y hoy desde San Diego, agradecieron finalmente estar juntos.

“Dos años y medio sufriendo de mucha depresión, ansiedad, viendo a mi esposa pasar por lo mismo a mi mamá pero que ya, gracias a dios se acabó”, dijo, Ángel, parte del programa, DACA.



La abogada de estos hombres llegados a Estados Unidos en la infancia dijo que casos como estos podrían ser muchos.

“Existe falta de información en como se interpreta la ley en el departamento de estado y como se interpreta en el departamento de seguridad nacional, por eso si usted es un dreamer, si conocer a un dreamer que va a salir del país, es una muy buena idea que consulte con abogados que sean expertos en leyes de migración y si hay alguna duda en lugar de tener una opción que busquen dos o tres consejos”, dijo, Jessica Dominguez, abogada en leyes de migración.

Sin embargo, por sus condiciones particulares donde uno de los bebes de Eduardo tiene una discapacidad y la familia de Ángel estaba enfrentando problemas de salud derivado de esta situación, sirvieron como evidencia para las autoridades de Aduanas y protección fronteriza.

“Siempre vale la pena que cualquier dreamer especialmente porque son dreamers han estado protegidos ya contra deportación han tenido su permiso de trabajo que nunca pierdan la esperanza y busquen ayuda”, agregó, Jessica Dominguez.

Y les permitirá no pasar otro día de las madres lejos de sus seres queridos en Estados Unidos.