Junta advierte que fondos por desastres no deben usarse para servicios esenciales

El director ejecutivo de la Junta de Control Fiscal (JCF), Robert Mujica, explicó el miércoles su postura sobre la dependencia de fondos federales por el gobierno de Puerto Rico.

El presupuesto propuesto por el ente fiscal será de $13,300 millones, lo que representa un aumento de 1.5% en comparación con el presupuesto anterior. El aumento toma en consideración la inflación.

“Vimos en la presentación, que se hizo anteriormente, que, en comparación con otros estados y territorios, el promedio de dependencia es de aproximadamente 34%. Puerto Rico alcanzó alrededor del 50% debido a la ayuda por desastres y a fondos únicos. Esos fondos vencen. Siempre se supo que iban a vencer. El plan que estamos solicitando al gobierno es algo que debió haberse anticipado desde el principio. Sabíamos que esos fondos iban a expirar, por lo tanto, solo necesitamos el plan sobre cómo van a operar sin esos fondos temporeros”, dijo Mujica en conferencia de prensa.

Piden, con urgencia, reducir los arbitrios locales en un 50%.

“Pero no se está solicitando al gobierno ningún plan sobre cómo operaría el gobierno en ausencia de fondos federales, porque ahora mismo asumimos que el tercio de los fondos federales existentes continuará disponible, con una salvedad: sabemos que la parte correspondiente a Medicaid expira, y tendremos que estar muy atentos para observar qué hace el Congreso”, añadió.

Mujica mencionó que el presupuesto, que se enviará en los próximos días a la Asamblea Legislativa, no contempla recortes a lo que entiende son servicios esenciales.

Sostuvo que el mismo, en este momento refleja únicamente "reducciones relacionadas con los fondos federales únicos que están por desaparecer".

Luis Pabón Roca y Carlos Díaz Olivo analizan.

“Esos fondos no deben usarse para servicios esenciales, ya que siempre se supo que serían fondos temporeros. Lo que estamos solicitando es que el Departamento de Educación presente un plan claro sobre cómo operará sin esos fondos (no recurrentes). Pero no estamos proponiendo recortes a servicios esenciales en este presupuesto”, explicó Mujica.

El integrante del ente fiscal, John Nixon, argumentó que esta acción no es un requisito de la Junta, sino una medida cautelar ante los recortes de fondos por parte del gobierno federal.

“No hay reducciones impuestas por la Junta en este presupuesto. Lo único que se está discutiendo es la posibilidad de que se reduzcan fondos federales o de que ciertos fondos federales estén por vencer. Por tanto, debemos manejar esa realidad, como lo hacen todos los estados y territorios. Pero fuera de eso, no se están aplicando recortes por parte de la Junta, ni por parte del gobierno, ni de los recursos provenientes de los impuestos locales”, sostuvo Mujica.