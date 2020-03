AP: Casa Blanca propondrá paquete de auxilio de $850,000 millones por coronavirus

La Casa Blanca propone el martes un paquete de rescate económico de emergencia de aproximadamente $850,000 millones para empresas y contribuyentes en medio de la crisis del coronavirus, un paquete de estímulo radical no visto desde la Gran Recesión.

El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, describirá el paquete a los republicanos del Senado en un almuerzo privado, con funcionarios que tienen como objetivo que el Congreso lo apruebe esta semana. Proporciona alivio para las pequeñas empresas y la industria de las aerolíneas e incluye una reducción masiva de impuestos para los asalariados.

Dos personas familiarizadas con la propuesta lo describieron a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar en público.

La Casa Blanca espera que la medida se apruebe rápidamente, posiblemente esta semana, un enorme reto político a medida que la administración se apresuró a contener las consecuencias económicas de las graves consecuencias del brote en la vida estadounidense.

CON CARACTER DE URGENCIA

Se espera que el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, describa el plan de rescate el martes para los republicanos del Senado.

Funcionarios de la Casa Blanca ofrecieron a los senadores una sesión informativa preliminar el lunes por la noche en el Capitolio, diciendo que quieren que el plan sea aprobado por el Congreso lo antes posible, sugiriendo en cuestión de días. "Lo antes posible", dijo el lunes el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow. "Hay una urgencia".

La prisa por inyectar efectivo y recursos en la economía es un esfuerzo diferente a cualquier otro desde la crisis económica de 2008, con intervenciones políticas y económicas y sumas sorprendentes para tratar de proteger a los estadounidenses de las consecuencias financieras y de salud.

PROPUESTA DEMÓCRATA

Al mismo tiempo, los demócratas han propuesto su propio paquete de $750,000 millones.

El lunes los senadores regresaron a un Capitolio vacío, libre de turistas o colegas de la Cámara, para enfrentar una situación aún más grave que la que dejaron durante un largo fin de semana, antes de que Trump declarara una emergencia nacional.

Está pendiente el paquete de ayuda aprobado por la Cámara de Representantes aprobado el sábado por la mañana, con pago de enfermedad, pruebas gratuitas de diagnóstico y alimentos de emergencia, que cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump y está listo para convertirse en ley.

Pero la acción se detuvo durante gran parte del día mientras el Senado esperaba correcciones técnicas en la Cámara, ya que los republicanos y un grupo líder de pequeñas empresas plantearon objeciones, un revés que solo se resolvió tarde en la noche con un voto de aprobación de la Cámara de Representantes. La aprobación del Senado podría seguir tan pronto como el martes.

Todas las partes, la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca, acuerdan que el proyecto de ley pendiente no es el último y no es suficiente para manejar lo que se avecina. A principios de mes, el Congreso aprobó $8,300 millones en ayuda inicial. Trump promulgó rápidamente la medida, que proporcionó a las agencias federales dinero para vacunas, pruebas y posibles tratamientos, y fondos para ayudar a los gobiernos estatales y locales a responder a la amenaza.

"Necesitaremos una acción federal urgente, grande y audaz para enfrentar esta crisis", dijo Schumer el lunes.

Schumer presentó la propuesta de los demócratas de al menos $750,000 millones para aumentar la capacidad hospitalaria, el seguro de desempleo y otras ayudas directas para los hogares estadounidenses, las empresas y la industria del cuidado de la salud. Los senadores republicanos consultaron en privado sobre sus prioridades.

ANSIEDAD POR AYUDA

Los republicanos, a menudo reacios a gastar dólares federales, no retrocedieron ante el número abultado, ya que una lista de las grandes y pequeñas industrias estadounidenses (aerolíneas, hoteles, minoristas) se alinearon para recibir ayuda.

El senador Mitt Romney, republicano de Utah, pidió que se envíen $1,000 a cada estadounidense adulto.

El presidente expresó que los legisladores "no deberían verse impedidos por el precio", dijo Eric Ueland, director legislativo de la Casa Blanca.

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que quiere un enfoque "integral" con "pasos significativos" para la economía, particularmente las empresas de Main Street. Abrió el Senado el lunes con un mensaje a los estadounidenses: "El Senado está con ustedes".

Los próximos días probarán si el Congreso puede responder rápidamente a la crisis.

AFECTADOS PRESIONAN

Las industrias que representan una amplia franja de la economía están buscando ayuda para resistir las consecuencias a medida que cierran las escuelas y se les dice a los estadounidenses que se queden adentro, se salten los viajes no esenciales y eviten reuniones con 10 personas o más.

Eso significa que no hay que salir a cenar, ni abordar aviones, ni comprar en los centros comerciales, ya que un gran cierre nacional provoca cierres de negocios, despidos y sueldos perdidos para alquileres, hipotecas y necesidades cotidianas.

La organización empresarial más grande del país, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, solicitó el lunes a la administración y al Congreso de Trump que actúen rápidamente para ayudar a las empresas a tener acceso al efectivo y evitar un impacto "potencialmente devastador" en la economía.

Solo la solicitud de las aerolíneas estadounidenses podría superar fácilmente los $50,000 millones, según Airlines for America, el grupo comercial que representa a las aerolíneas.

"Vamos a respaldar a las aerolíneas al 100%", dijo Trump en una sesión informativa de la Casa Blanca. "Le hemos dicho a las aerolíneas que los vamos a ayudar".

En una carta dirigida a Trump y a los líderes del Congreso, la Cámara de Comercio pidió una legislación que incluya una cancelación de tres meses de los impuestos que las compañías pagan para apoyar el Seguro Social, Medicare y el seguro de desempleo.

"Ninguna familia y ningún negocio deben ir a la quiebra solo por la interrupción temporal en los ingresos causada por el coronavirus", dijo el CEO de la cámara, Thomas J. Donohue.

Los gobernadores de la nación también pidieron al Congreso que traiga rápidamente ayuda económica, particularmente para el sistema de seguro de desempleo para ayudar a los trabajadores desplazados, y rápido.

"Necesitamos una mejor respuesta del gobierno federal", dijo la gobernadora demócrata de Rhode Island, Gina Raimondo. "No tengo paciencia".

Reunir el nuevo paquete desafiará la logística básica de gobernar, ya que el Congreso mismo luchó para adaptarse a la nueva normalidad.

A los demócratas de la Cámara se les dijo en una conferencia telefónica que no serán llamados a Washington hasta que el próximo paquete esté listo.