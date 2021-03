Biden anuncia a su elegido para coordinar la implementación del paquete de estímulo

WASHINGTON - El presidente Joe Biden anunció este lunes el nombramiento del economista Gene Sperling como coordinador de la implementación de las acciones pautadas en el nuevo paquete de estímulo de $1.9 billones.

“Gene estará al teléfono con alcaldes, gobernadores ... en comunicación constante, una fuente de recomendaciones y de apoyo, y sobre todo será la persona encargada de completar esta gran tarea”, dijo Biden durante una breve conferencia desde la Casa Blanca.

Sperling estará encargado de ver que los fondos del plan de rescate económico por la pandemia se distribuyan de la forma apropiada.

El economista fue asesor de los presidentes Bill Clinton y Barack Obama, y se encargó de la implementación de la Ley de Reinversión y Recuperación de Estados Unidos de 2009, un paquete de estímulo aprobado tras la crisis económica del 2008.

Biden dijo el lunes que se pautó como meta que EEUU llegue en los próximos 10 días a las 100 millones de vacunaciones contra el COVID-19, a la vez que también se hayan emitido 100 millones de cheques de alivio económico por la pandemia.

“Vacunas en los brazos y dinero en los bolsillos”, dijo Biden.

Algunos exigen que muchos de estos beneficios se hagan permanentes. Conoce cuáles son.

Biden y la vicepresidenta Kamala Harris tiene pautado, junto a sus esposos, una gira de promoción del plan de estímulo recientemente convertido en ley tras la aprobación del Congreso.

La Casa Blanca espera darle protagonismo al plan con una gira por todo EEUU que lleva el nombre de "La ayuda ya está aquí" ("Help is Here Tour", en inglés) y cuyo objetivo es explicar a los estadounidenses sin importar la ideología cómo el paquete de rescate puede mejorar sus vidas, golpeadas por la pandemia.

La idea surgió de las lecciones aprendidas durante el gobierno de Barack Obama (2009-2017), quien no hizo lo suficiente para promocionar y explicar a la población sus decisiones, según ha reconocido el propio Biden.

La gira comenzó este lunes con un viaje de Harris, y su esposo, Doug Emhoff, a Las Vegas; mientras que la primera dama, Jill Biden, visitará la ciudad de Burlington, en Nuevo Jersey.

Biden tiene previsto visitar un negocio en Delaware el martes mientras que el viernes, está previsto un acto en Atlanta, Georgia, junto a la vicepresidenta.

Además, la gira incluirá paradas en Pensilvania, Colorado y Nuevo México.

Biden promulgó el nuevo paquete de rescate por $1.9 billones el jueves, un día después de que fue aprobado en la Cámara de Representantes.

La medida proporciona pagos de hasta $1,400 a individuos que cumplan con los criterios para recibirlos, y pagos de $5,600 a familias de cuatro miembros que también cumplan con los requisitos.

“Los pagos serán entregados automáticamente a los contribuyentes incluso mientras el IRS sigue entregando los reembolsos regulares de las declaraciones fiscales”, dijo en un comunicado Chuck Rettig, comisionado del IRS (siglas en inglés del servicio de impuestos).

Se calcula que 85% de los estadounidenses cumplen los requisitos para recibir los pagos. La meta es efectuar millones de dichos pagos en las próximas semanas.