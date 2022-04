Biden celebra en la Casa Blanca la confirmación de la jueza Jackson a la Corte Suprema

WASHINGTON DC - El presidente Joe Biden celebró este viernes en un acto en EL jardín de la Casa Blanca la confirmación en el Senado de jueza Ketanji Brown Jackson para servir en la Corte Suprema de Justicia.

“Hoy es un día que la historia recordará”, dijo Biden. “Vamos a recordar este momento como uno de verdadero cambio en la historia de Estados Unidos”.

El mandatario agregó que Jackson posee “una mente legal brillante y un amplio conocimiento de la ley”.

Jackson fue confirmada el jueves en el Senado con 53 votos a favor y 47 en contra, contando así con el apoyo de tres senadores republicanos.

Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris dijo que Jackson “inspirará a generaciones de líderes”.

A sus 51 años, Jackson sustituirá en la Corte Suprema al juez Stephen Breyer, quien se retira por jubilación este verano. Por ello será llamada magistrada hasta octubre próximo.

“He dedicado mi carrera al servicio público porque amo a nuestro país, a la Constitución, y a los derechos que nos otorgan libertad”, dijo la jueza Jackson durante el evento. “Gracias a todos por este increíble honor”.

Apenas iniciado el gobierno de Biden, Jackson fue invitada a sumarse como reemplazo del hoy fiscal general Merrick Garland en el poderoso Tribunal Federal de Apelaciones, lo que la preparó para ocupar la posición para la que fue confirmada.

La confirmación de Jackson ocurrió tras una serie de audiencias con congresistas que terminaron en un empate, por lo que el respaldo de tres legisladores republicanos que anticiparon el sentido de su votación fue fundamental.

La votación estuvo lejos de las abrumadoras confirmaciones bipartidistas de Breyer y otros jueces en décadas pasadas, pero es un logro bipartidista significativo para Biden en el estrecho 50-50 del Senado después de que los senadores republicanos trabajaron agresivamente para pintar a Jackson como demasiado liberal y blanda sobre el crimen.

CÓMO LA JUEZA JACKSON HACE HISTORIA CON SU ESPERADA CONFIRMACIÓN

Jackson es la tercera juez negra, después de Thurgood Marshall y Clarence Thomas, y la sexta mujer en el máximo tribunal. Se une a otras dos mujeres, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, en el lado progresista de una corte conservadora 6-3. Con la jueza Amy Coney Barrett sentada en el otro extremo del banco, cuatro de los nueve jueces serán mujeres por primera vez en la historia.

“Esta es una jornada tremendamente histórica en la Casa Blanca y el país, y el cumplimiento de una promesa del presidente al país”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.

Añadió que su larga trayectoria en la Comisión Judicial le dio a Biden una “preparación históricamente excepcional” para colocar a un miembro de la Corte.

Los votos quedaron divididos igualmente en sus líneas partidarias: 11 demócratas a favor y 11 republicanos en contra.

Al postular a Jackson, Biden cumplió su promesa de campaña de colocar a la primera mujer negra en un organismo judicial integrado exclusivamente por hombres blancos durante casi dos siglos y que declaró a su raza indigna de la ciudadanía y respaldó la segregación.

Escogió también a una abogada que será la primera defensora pública que llega a la Corte Suprema y además posee la formación de élite de otros jueces, graduada de la Facultad de Derecho de Harvard y pasante de jueces como el mismo Breyer.

Aunque el ingreso de Jackson no modificará la conformación ideológica del tribunal, con seis jueces conservadores y tres progresistas, Biden lo considera un hecho histórico.

La Casa Blanca compartió el momento, y el presidente Biden tuiteó el video.

La designó en el segundo aniversario de su promesa, en la primaria presidencial en Carolina del Sur, de elegir una mujer negra a la Corte. Con ello resucitó una campaña que flaqueaba y allanó su camino a la Casa Blanca.

“Hemos dado un nuevo paso para hacer que nuestro tribunal más alto refleje la diversidad de Estados Unidos”, tuiteó Biden el jueves después de posar para una selfie con su designada. “Será una jueza increíble y para mí es un honor compartir este momento con ella”, afirmó.

Jackson siguió por TV el desarrollo de la votación en el Senado junto con Biden en una sala de la Casa Blanca y los dos se tomaron de las manos al concretarse su confirmación.

“La historia no sucede por accidente, se hace”, dijo el jefe del despacho presidencial, Ron Klain. En una entrevista por el canal MSNBC, destacó que la votación en el Senado fue presidida por la vicepresidenta Kamala Harris, la primera mujer negra que ocupa el puesto, elegida también por Biden.

A lo largo de medio siglo en Washington, Biden ha cumplido un papel protagónico en la integración de la Corte, desde adentro y afuera del Senado, pero esta fue su primera oportunidad de seleccionar a un juez.

Tal vez no se repita esa oportunidad. El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, en una entrevista el jueves, se negó a comprometerse a realizar audiencias de confirmación de una futura postulación de Biden a la Corte si el Partido Republicano recupera la mayoría en 2023.

CÓMO HA SIDO LA VIDA DE LA JUEZA JACKSON

Ante el Comité Judicial del Senado en marzo, Jackson dijo que su vida fue moldeada por las experiencias de sus padres con la segregación racial legal y las leyes de derechos civiles que se promulgaron una década antes de que ella naciera.

Con sus padres y su familia sentados detrás de ella, le dijo al panel que su “camino estaba más claro” que el de ellos como estadounidense negra. Jackson asistió a la Universidad de Harvard, se desempeñó como defensora pública, trabajó en un bufete de abogados privado y fue nombrada miembro de la Comisión de Sentencias de EEUU además de sus nueve años en el tribunal federal.

“He sido juez durante casi una década y me tomo muy en serio esa responsabilidad y mi deber de ser independiente”, dijo Jackson. “Yo decido los casos desde una postura neutral. Evalúo los hechos e interpreto y aplico la ley a los hechos del caso ante mí, sin temor ni favoritismo, de conformidad con mi juramento judicial”.

"Eres una persona que es mucho más que tu raza y género. Eres cristiana, eres mamá, eres intelectual, amas los libros, pero a mí, lo siento, me cuesta no mirarte y no ver a mi mamá", dijo el senador demócrata.

JACKSON, SERÁ EL SEGUNDO MIEMBRO MÁS JOVEN DE LA CORTE SUPREMA

Una vez juramentada, Jackson será el segundo miembro más joven de la corte después de Barrett, de 50 años. Se unirá a una corte en la que nadie tiene 75 años, la primera vez que sucede en casi 30 años.

El primer mandato de Jackson estará marcado por casos relacionados con la raza, tanto en la admisión a la universidad como en los derechos de voto. Ella se comprometió a no participar en la consideración de la corte del programa de admisiones de Harvard ya que es miembro de su junta de supervisores. Pero el tribunal podría dividir un segundo caso que involucre un desafío al proceso de admisión de la Universidad de Carolina del Norte, lo que podría permitirle opinar sobre el tema.

Los republicanos pasaron las audiencias interrogando su historial de sentencias en el tribunal federal, incluidas las sentencias que dictó en casos de pornografía infantil, que argumentaron que eran demasiado leves. Jackson rechazó la narrativa republicana, declarando que "nada podría estar más lejos de la verdad" y explicando su razonamiento en detalle. Los demócratas dijeron que estaba de acuerdo con otros jueces en sus decisiones.

La nominada a la Corte Suprema regresará el miércoles a la tercera audiencia ante el Comité Judicial.

Sin embargo, el cuestionamiento del Partido Republicano en el comité judicial se mantuvo para muchos republicanos, incluido el líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, quien dijo en un discurso el miércoles que Jackson “nunca puso resistencia ni una sola vez en esta área”.

Los demócratas criticaron el cuestionamiento de los republicanos.

“Se podría intentar crear un hombre de paja aquí, pero no se sostiene”, dijo el senador de Nueva Jersey, Cory Booker, en la votación del comité a principios de esta semana. El panel llegó a un punto muerto en la nominación 11-11, pero el Senado votó para descargarla del comité y siguió adelante con su confirmación.

En un momento apasionado durante las audiencias del mes pasado, Booker, quien también es negro, le dijo a Jackson que se emocionó al verla testificar. Dijo que vio “mis antepasados ​​y los tuyos” en su imagen.

“Pero no te preocupes, hermana mía”, dijo Booker. "No te preocupes. Dios te tiene. ¿Y cómo sé eso? Porque estás aquí, y sé lo que te ha costado sentarte en ese asiento”.