El avión de Pence regresa al aeropuerto después de golpear a un pájaro

El avión del vicepresidente Mike Pence chocó contra un pájaro este martes al despegar de un aeropuerto de New Hampshire, lo que provocó que el piloto regresara al aeropuerto por precaución, dijo la Casa Blanca.

Pence regresaba a Washington de un evento de campaña en un hangar de aeropuerto en las cercanías de Gilford, New Hampshire.

Cuando el Air Force Two despegó del aeropuerto regional de Manchester-Boston, chocó contra un pájaro. Un alto funcionario de la administración, que no estaba autorizado a abordar el asunto públicamente y habló bajo condición de anonimato, dijo que el vicepresidente y su séquito no corrían peligro.