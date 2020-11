“Esto no es un juego”: Michelle Obama hace llamado a una transición de poder pacífica

La exprimera dama Michelle Obama instó el lunes a "todos los estadounidenses, especialmente a los líderes de nuestra nación, independientemente del partido" a "hacer su parte para fomentar una transición sin problemas del poder", y dijo que jugar con las "teorías de conspiración infundadas" es poner nuestra "salud y seguridad en peligro". El reporte fue recogido inicialmente por NBC News.

"Esto no es un juego", escribió Obama en una extensa publicación de Instagram, que se produce cuando el presidente Donald Trump y sus aliados en la Casa Blanca y desacreditan los resultados de las elecciones que dan como ganador proyectado al exvicepresidente Joe Biden.

"Nuestro amor por la patria requiere que respetemos los resultados de una elección incluso cuando no nos agradan o desearíamos que hubiera sido diferente; la presidencia no pertenece a ningún individuo ni a ningún partido. Fingir que sí, jugar con estas infundadas teorías de la conspiración, ya sea para beneficio personal o político, es poner en peligro la salud y la seguridad de nuestro país", escribió.

No mencionó específicamente a los legisladores republicanos y a los expertos que han estado alentando a Trump a desafiar su derrota ante Biden mientras hacen una amplia gama de acusaciones infundadas de fraude electoral, pero su referencia a las teorías de la conspiración dejó en claro hacia quien se dirigía su misiva.

Transición con barreras

El hecho de que Trump no reconozca los resultados ha bloqueado el proceso de transición formal desde el principio, lo que significa que Biden no ha podido obtener informes de seguridad de alto nivel y su equipo de enlace no puede coordinar el trabajo con las agencias gubernamentales que pronto tendrá la tarea de dirigir.

Los expertos en seguridad dicen que retrasar la transición podría poner en peligro la seguridad nacional, mientras que los principales funcionarios de salud, incluido el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, el Dr. Anthony Fauci, han dicho que también es un riesgo para la salud pública.

Para leer esta historia completa en NBC News, pulsa aquí.