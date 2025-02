¿Qué es DOGE y qué hace? Una explicación mientras Trump y Musk hacen cambios

El nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, la comisión especial del presidente Donald Trump encargada de recortar el gasto federal, se ha unido formalmente al gobierno cuyo tamaño se supone que ayudará a reducir.

Dirigido por el multimillonario CEO de Tesla, Elon Musk, el departamento ya ha aparecido en numerosos titulares y ha estado en el centro de procedimientos legales que cuestionan el alcance de su acceso.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Entonces, ¿qué hace exactamente el departamento y qué papel desempeñará?

¿QUÉ ES DOGE?

En el desfile de órdenes ejecutivas que Trump firmó en su primer día en el cargo, había una que renombraba el Servicio Digital de EEUU como Servicio DOGE de EEUU. Además, ordenaba que DOGE se estableciera dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente.

El Servicio Digital fue creado por el presidente Barack Obama en 2014 para modernizar el enfoque del gobierno hacia la tecnología. Su principal misión original era solucionar los numerosos fallos y problemas digitales que plagaron la implementación de HealthCare.gov, el sitio asociado con la ley de atención médica emblemática de Obama, que Trump ha pasado la mayor parte de su carrera política criticando.

Cuando anunció la creación del departamento en noviembre, Trump dijo que este “ofrecería asesoramiento y orientación desde fuera del gobierno”.

En un principio, DOGE estaba dirigido por Musk y el ex candidato presidencial republicano Vivek Ramaswamy, pero este dejó DOGE mientras pensaba en postularse para gobernador de Ohio.

¿QUÉ HACE DOGE

DOGE, encabezado por Musk, se ha infiltrado rápidamente en las agencias federales y ha tomado medidas drásticas para recortar el gasto. Esto incluye tratar de deshacerse de miles de trabajadores federales, cerrar la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y acceder a los enormes sistemas de pago del Departamento del Tesoro.

Trump nombró a Musk para liderar DOGE en un esfuerzo por recortar la fuerza laboral federal y reducir o terminar con los programas desfavorecidos. El gobierno despidió a los empleados en período de prueba y Trump, en una orden ejecutiva, les dijo a los líderes de la agencia que planificaran "reducciones a gran escala".

Musk dijo en su plataforma de redes sociales X que "necesitamos detener el gasto gubernamental como un marinero borracho en fraude y despilfarro o Estados Unidos se irá a la quiebra. Eso significa que muchos estafadores perderán su estafa y se quejarán en voz alta por ello. Qué lástima. Acéptenlo".

El equipo de Musk ha viajado de una agencia a otra, accediendo a los sistemas informáticos, investigando los presupuestos y buscando lo que él llama despilfarro, fraude y abuso. La semana pasada, Musk pidió a Estados Unidos que "eliminara agencias enteras" del gobierno federal como parte de su esfuerzo por reducir radicalmente el gasto y reestructurar sus prioridades.

Una lista de ahorros proporcionada por la Casa Blanca la semana pasada señaló al menos $2,200 millones en ahorros iniciales identificados por el grupo. El sitio web de DOGE ha señalado desde entonces al menos $5,600 millones. Cualquier total hasta ahora es una pequeña fracción del objetivo inicial de Musk de $2 billones, el tamaño del déficit presupuestario federal, o incluso el $1 billón que ha mencionado desde entonces con más regularidad.

Hacer que la nueva entidad sea parte del gobierno podría permitirle acceder más fácilmente a la información de las agencias. La agencia también puede potencialmente hacer gran parte de su trabajo a puertas cerradas, incluso si persistirán algunas regulaciones sobre la divulgación gubernamental.

Por ejemplo, la Oficina Ejecutiva del Presidente generalmente no está sujeta a muchos requisitos de la Ley de Libertad de Información. Pero está cubierta por la Ley de Registros Presidenciales, lo que significa que sus registros deben mantenerse.

Se destinaron cerca de $50,000 en una obra transgénero en Colombia y miles de dólares en gastos similares, según la administración Trump.

¿QUÉ HA HECHO DOGE HASTA AHORA?

USAID

Desde la investidura de Trump el 20 de enero, una congelación radical de la financiación ha cerrado la mayoría de los programas de la agencia en todo el mundo, y casi todos sus trabajadores han sido puestos en licencia administrativa o suspendidos. Musk y Trump han hablado de eliminar a USAID como agencia independiente y trasladar los programas supervivientes al Departamento de Estado.

Los legisladores demócratas y otros califican la medida de ilegal sin la aprobación del Congreso.

A principios de este mes, en la sede de Washington de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, o USAID, una cinta amarilla de la policía bloqueó el acceso al vestíbulo y cientos de empleados quedaron fuera de los sistemas informáticos. Musk dijo que Trump había accedido a dejarle cerrar la agencia.

"No es una manzana con un gusano dentro, lo que tenemos es sólo una bola de gusanos", dijo Musk sobre el mayor proveedor mundial de asistencia humanitaria, de desarrollo y de seguridad. "Básicamente, hay que deshacerse de todo. No tiene arreglo".

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional fue creada en 1961 por el presidente John F. Kennedy.

GSA

Musk también ha puesto su atención en la Administración de Servicios Generales (GSA, por sus siglas en inglés), que administra los edificios del gobierno federal. Un correo electrónico enviado la semana pasada desde la sede de Washington instruyó a los gerentes regionales a comenzar a rescindir los contratos de arrendamiento de aproximadamente 7,500 oficinas federales en todo el país.

La iniciativa está siendo liderada por Nicole Hollander, según un empleado de la agencia que pidió el anonimato para hablar de asuntos internos. Hollander se describe a sí misma en LinkedIn como una empleada de X, la plataforma de redes sociales de Musk.

Información del Tesoro

Uno de los pasos más importantes fue obtener acceso al sistema de pagos del Tesoro de EEUU, que es responsable de mil millones de pagos por año por un total de $5 billones. Incluye información confidencial relacionada con cuentas bancarias y pagos de la Seguridad Social.

No está claro qué quiere hacer Musk con el sistema de pagos.

Los legisladores demócratas han expresado su frustración por la falta de transparencia y responsabilidad pública, diciendo que la gente de Musk podría retener pagos ilegalmente para satisfacer su agenda política.

El funcionario del Tesoro dijo que la "revisión" en curso "no ha causado que los pagos de obligaciones como la Seguridad Social y Medicare se retrasen o se desvíen".

La Casa Blanca está preparando una orden ejecutiva para eliminar el Departamento de Educación, según informaron a NBC News dos fuentes familiarizadas con los planes. Dicha orden podría ser firmada por el presidente Trump tan pronto como este mes.

Departamento de Educación

El Departamento de Educación ha estado en crisis mientras Trump se propone abolirlo. La Casa Blanca está considerando una orden ejecutiva que le diría al secretario de Educación que recorte el departamento tanto como sea posible e instaría al Congreso a eliminarlo por completo. Decenas de empleados han sido puestos en licencia paga sin apenas explicación, y los trabajadores de DOGE han comenzado a revisar los registros del departamento mientras buscan recortar el gasto.

El equipo DOGE de Musk ya ha obtenido acceso a una base de datos que contiene información personal sobre millones de estudiantes y padres con préstamos estudiantiles federales, según dos personas con conocimiento del tema.

Entre los recortes que busca el equipo DOGE se encuentra una reducción del 80% en el gasto en un contrato para administrar sitios web y tecnología de centro de llamadas que los padres y estudiantes usan para solicitar ayuda federal para estudiantes, dijeron dos empleados del departamento, que hablaron bajo condición de anonimato por temor a perder sus trabajos. Quedan dos años de contrato de $824 millones con la empresa de servicios de tecnología de la información Accenture para la obra.

Una demanda federal intentó bloquear el acceso de DOGE a los sistemas de ayuda financiera para estudiantes, alegando que viola los derechos de privacidad de millones de prestatarios de préstamos federales para estudiantes. Fue presentada por el grupo de defensa Student Defense en nombre de la Asociación de Estudiantes de la Universidad de California.

El Departamento de Educación dijo que DOGE está ayudando a que vuelvan a trabajar en persona, restaurando la responsabilidad de los empleados y reformando el proceso de contratación para centrarse en el mérito. Dijo que no está sucediendo "nada inapropiado o nefasto".

"Los empleados de DOGE son empleados federales", dijo el departamento en un comunicado. "Han sido juramentados, tienen las verificaciones de antecedentes y las autorizaciones necesarias, y están enfocados en hacer que el Departamento sea más rentable, eficaz y responsable ante los contribuyentes".

Michelle King, la máxima funcionaria de la Administración del Seguro Social, dejó su puesto este fin de semana después de rechazar una solicitud del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE).

Administración del Seguro Social

La comisionada interina de la Administración del Seguro Social renunció a su cargo en la agencia debido a las solicitudes del Departamento de Eficiencia Gubernamental para acceder a la información de los beneficiarios del Seguro Social, según dos personas familiarizadas con la salida de la funcionaria que no estaban autorizadas a discutir el asunto públicamente.

La salida de la comisionada interina Michelle King de la agencia durante el fin de semana, después de más de 30 años de servicio, se inició después de que King se negara a proporcionar al personal de DOGE en la SSA acceso a información confidencial, dijeron las personas el lunes.

La Casa Blanca la reemplazó como comisionada interina por Leland Dudek, quien actualmente trabaja en la SSA, dijeron las personas.

El portavoz de la Casa Blanca, Harrison Fields, emitió un comunicado el lunes por la noche diciendo: "El presidente Trump ha nominado al altamente calificado y talentoso Frank Bisignano para dirigir la Administración del Seguro Social, y esperamos que sea confirmado rápidamente en las próximas semanas. Mientras tanto, la agencia estará dirigida por un experto de carrera en la lucha contra el fraude de la Seguridad Social como comisionado interino".

Fields agregó: "El presidente Trump está comprometido a nombrar a los mejores y más calificados individuos que se dediquen a trabajar en nombre del pueblo estadounidense, no a apaciguar a la burocracia que les ha fallado durante demasiado tiempo".

IRS

El Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk está buscando acceso a grandes cantidades de datos confidenciales de los contribuyentes en el IRS, dijeron a The Associated Press el lunes dos personas familiarizadas con el funcionamiento interno del plan que no estaban autorizadas a discutir el asunto públicamente.

Si tiene éxito, Musk y su grupo tendrían acceso a millones de archivos estrictamente controlados que incluyen información de los contribuyentes, registros bancarios y otros registros confidenciales. Las personas que hablaron con la AP y solicitaron el anonimato dijeron que DOGE está buscando específicamente acceder al Sistema Integrado de Recuperación de Datos del IRS.

Harrison Fields, portavoz de la Casa Blanca, dijo en una declaración enviada por correo electrónico que “el despilfarro, el fraude y el abuso han estado profundamente arraigados en nuestro sistema roto durante demasiado tiempo. Se necesita acceso directo al sistema para identificarlo y solucionarlo”.

“DOGE seguirá arrojando luz sobre el fraude que descubra, ya que el pueblo estadounidense merece saber en qué ha estado gastando su gobierno el dinero de sus impuestos duramente ganados”, dijo.

Los legisladores demócratas están tratando de luchar contra los planes de DOGE de acceder a los datos del IRS. Los senadores Ron Wyden, demócrata por Oregon, y Elizabeth Warren, demócrata por Massachusetts, enviaron una carta el lunes al comisionado interino del IRS, Douglas O’Donnell, exigiendo copias de cualquier memorando que otorgaría acceso al sistema del IRS a Musk o DOGE. Los senadores también están buscando justificaciones para los esfuerzos de DOGE de inspeccionar las declaraciones de impuestos y los registros bancarios privados.

Administración Nacional de Seguridad Nuclear

Tres funcionarios estadounidenses que hablaron con The Associated Press dijeron que hasta 350 empleados de la Administración Nacional de Seguridad Nuclear fueron despedidos abruptamente el jueves por la noche, y algunos perdieron el acceso a su correo electrónico antes de enterarse de que habían sido despedidos, solo para tratar de ingresar a sus oficinas el viernes por la mañana y descubrir que no podían entrar. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato por temor a represalias.

Una de las oficinas más afectadas fue la planta Pantex cerca de Amarillo, Texas, que sufrió aproximadamente el 30% de los recortes. Esos empleados trabajan en el reensamblaje de ojivas, uno de los trabajos más sensibles en toda la industria de armas nucleares, con los niveles más altos de autorización.

Los cientos de despedidos en la NNSA fueron parte de una purga de DOGE en todo el Departamento de Energía que afectó a unos 2,000 empleados.

“La gente de DOGE llega sin tener absolutamente ningún conocimiento de cuáles son las responsabilidades de estos departamentos”, dijo Daryl Kimball, director ejecutivo de la Asociación de Control de Armas, en referencia al equipo de Eficiencia Gubernamental del Departamento de Elon Musk. “No parecen darse cuenta de que, en realidad, se trata más del departamento de armas nucleares que del Departamento de Energía”.

A última hora de la noche del viernes, la directora interina de la agencia, Teresa Robbins, emitió un memorando en el que rescindía los despidos de todos los miembros del personal despedidos, excepto 28.

“Esta carta sirve como notificación formal de que la decisión de despido que se le emitió el 13 de febrero de 2025 ha sido rescindida, con efecto inmediato”, decía el memorando, que fue obtenido por la AP.

Otros

Según NBC News, DOGE también se ha infiltrado en la CFPB, ha sido autorizado a recibir datos de la FEMA y ha entrado en varias sedes de agencias, incluidas la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Musk anunció el cierre planificado de la agencia de asistencia exterior la madrugada de este lunes en las redes sociales.

EL PAPEL DE ELON MUSK EN DOGE

Musk ha sido nombrado empleado especial del gobierno, lo que lo somete a reglas menos estrictas sobre ética y divulgación financiera que otros trabajadores. Trump le ha dado a Musk un espacio de oficina en el complejo de la Casa Blanca donde supervisa a un equipo de personas en DOGE. El equipo se ha dispersado por agencias federales para recopilar información y entregar edictos.

Los republicanos defienden a Musk diciendo que simplemente está cumpliendo las promesas de campaña de Trump. Trump no ocultó su deseo de poner a Musk a cargo de reestructurar el gobierno federal.

"Elon no puede hacer y no hará nada sin nuestra aprobación", dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval.

El presidente republicano también restó importancia a las preocupaciones sobre el conflicto de intereses de Musk mientras ejerce su poder sobre la burocracia a pesar de que sus empresas enfrentan un escrutinio regulatorio y tienen contratos federales.

"Donde pensamos que hay un conflicto o hay un problema, no le permitiremos que se acerque, pero tiene algunas ideas muy buenas", dijo Trump.

Los demócratas acusaron a Musk de liderar un golpe de Estado desde dentro del gobierno acumulando poder ilegal y sin rendir cuentas.

“Haremos todo lo que esté a nuestro alcance en el Senado y la Cámara de Representantes para detener este escándalo”, dijo el senador Chris Van Hollen de Maryland. “Y mientras tanto, como no tenemos muchos colegas republicanos que quieran ayudarnos, estamos haciendo todo lo que podemos con nuestros colegas a través de los tribunales para asegurarnos de que defendemos el estado de derecho”.

BATALLA LEGAL

Una jueza federal cuestionó el lunes la autoridad de Musk y DOGE, pero se mostró escéptica ante una solicitud para impedir que el departamento acceda a datos confidenciales y despida a empleados en media docena de agencias federales.

La jueza de distrito de EEUU Tanya Chutkan celebró una audiencia sobre una solicitud de 14 estados para una orden de restricción temporal que busca reducir el poder de Musk en la búsqueda del presidente Donald Trump para reducir el tamaño del gobierno federal. Chutkan dijo que dictaría una sentencia en 24 horas.

Los fiscales generales demócratas de 14 estados presentaron una demanda impugnando lo que llamaron el "poder sin control" de Musk. Los estados buscan impedir que DOGE despida a empleados y acceda a datos en la Oficina de Administración de Personal federal junto con seis agencias federales que supervisan la salud y los servicios humanos, la educación, la energía, el transporte, el trabajo y el comercio.

Los fiscales generales argumentaron que las acciones de Musk al mando de DOGE solo pueden ser tomadas por un funcionario nominado y confirmado por el Senado según la Constitución. También dijeron que los ciudadanos tienen preocupaciones sobre el manejo seguro de información confidencial. El gobierno federal respondió que DOGE está actuando en un papel consultivo, que no necesita la confirmación del Senado para acceder a los datos y que los estados no habían demostrado que la búsqueda de Musk de despilfarro y fraude los hubiera perjudicado.

“En ningún momento mis amigos han ofrecido ni siquiera una pizca de nada, ni podrían hacerlo, para demostrar que Elon Musk tiene autoridad formal o real para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo”, dijo el abogado del Departamento de Justicia, Harry Graver.

La jueza pareció cuestionar esa afirmación.

“Creo que exageras demasiado. No estoy de acuerdo contigo en eso”, respondió Chutkan, pero agregó que eso era lo que importaba en el caso.

Aunque Chutkan parecía escéptica sobre si se merecía una orden de restricción temporal, parecía simpatizar con algunas de las reclamaciones de los estados

“Uno de los desafíos en la moción del demandante es que se trata esencialmente de un ciudadano privado que ordena a una organización que no es una agencia federal tener acceso a todo el funcionamiento del gobierno federal, despedir, contratar, recortar, contratar, terminar programas, todo ello sin aparentemente ninguna supervisión del Congreso”, dijo la jueza al describir la reclamación de los estados.

Señaló que DOGE no parece estar moviéndose de ninguna manera ordenada o predecible, lo que dificulta que los estados sepan qué sucederá a continuación. Chutkan solicitó al Departamento de Justicia que presente información sobre los despidos pasados ​​y futuros.

“Las acciones de DOGE en este ámbito han sido muy impredecibles y dispersas, y no tengo idea de si eso es intencional o simplemente en virtud del alcance de su competencia”, dijo Chutkan.

A principios de este mes, un juez federal impidió que DOGE accediera a los registros del Departamento del Tesoro que contienen datos personales confidenciales, como números de seguridad social y de cuentas bancarias de millones de estadounidenses.

Este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC 5 Chicago. Haz clic aquí para leerlo.