Carmen Yulín truena contra Wanda Vázquez tras nuevas enmiendas de la Orden Ejecutiva

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto criticó el sábado a la gobernadora Wanda Vázquez Garced por los cambios a la Orden Ejecutiva de Toque de Queda.

La nueva Orden Ejecutiva, que entra en vigor a partir del 13 de abril de 2020, flexibiliza algunas de las restricciones del Toque de Queda y cierre de negocios que tendrá vigencia hasta el 12 de este mes.

La primera ejecutiva, además, eliminó la restricción de tráfico por tablillas, mientras que flexibilizó el toque de queda con horario de 9:00 p.m. a 5:00 a.m.

Aquí las declaraciones de la alcaldesa de San Juan:

“Veamos los datos:

Dato 1: En Puerto Rico sólo se han hecho 7,790 pruebas de una población que ronda entre 3 a 3.5 millones. Eso, si le damos credibilidad a los datos del gobierno. Y todos sabemos que no se puede dar credibilidad a esos datos.

Dato 2: El gobierno ha admitido que no es hasta esta semana que está comenzando el rastreo y seguimiento de los casos. Por lo cual, menos aún sabremos a cuántos los que están positivos han contagiado. Sin contar con que hay gente que son positivas y no tienen síntomas.

Dato 3: Con esa pequeña muestra, el gobierno lleva diciéndonos que el pico de contagio será desde el 15 de abril hasta el 8 de mayo. De hecho, hoy lo dice otra vez el secretario de Salud en el anuncio de la gobernadora.

Dato 4: No sabemos cuántas pruebas tiene el Gobierno, o cuántas pruebas rápidas tiene, ni a qué hospitales, Centros de Diagnóstico y Tratamiento (CDTs), laboratorios o Municipios se les ha repartido. No sabemos dónde están las 500 pruebas que se recibieron en Manejo de Emergencias que se daban por perdidas. Y el nuevo Secretario nos ha dicho que han sido repartidas pero no sabemos a dónde.

¿Entonces cómo es que van a relajar las medidas en las semanas donde va a aumentar el contagio? ¿O no tienen la información, o están mintiendo o la Gobernadora está cediendo a presiones políticas porque no tiene el carácter para mantener su postura?

La Gobernadora sabe que perdió credibilidad con el cuento de tratar de comprarle $38 millones en pruebas a una compañía de construcción de donantes del Partido Nuevo Progresista; y ahora tiene que tomar acciones que desacreditan aún más su data y su política pública.

Con esta nueva Orden Ejecutiva la Gobernadora demuestra que ni ella misma cree en sus datos.

El problema es que cuando no se tiene el carácter para gobernar en una crisis se pierde tiempo, recursos y vidas”, dijo la alcaldesa en declaraciones escritas.

Aquí su mensaje completo.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.