El presidente Trump firma ley de estímulo económico ante el coronavirus

El presidente Donald Trump firmó este miércoles la ley de estímulo económico ante el coronavirus.

La "Ley de respuesta al coronavirus de las familias primero", proporciona asignaciones suplementarias relacionadas con la emergencia de salud pública COVID-19, así como exenciones y modificaciones de programas federales de nutrición, protecciones y beneficios relacionados con el empleo, programas de salud y cobertura de seguro requisitos y créditos fiscales relacionados durante la emergencia de salud pública COVID-19.

Horas antes, el Senado de Estados Unidos había aprobado el proyecto de ley de auxilio financiero ante el coronavirus que fue aprobado por la Cámara de Representantes.

La legislación, aprobada en la Cámara Alta en una votación 90-8, aceleraría la entrega de pruebas para el virus y proporcionaría licencia por enfermedad remunerada a los trabajadores, pero el enfoque en Washington ya se ha movido al desarrollo de un proyecto de ley de respuesta mucho más grande que inyectaría cientos de miles de millones de dólares en la economía vacilante, brinde alivio a las empresas cerradas y evite que las aerolíneas se hundan.

Mientras, el Departamento del Tesoro quiere comenzar a emitir pagos directos a los estadounidenses a principios del próximo mes como la pieza central de un plan de $1 billón para estabilizar la economía a medida que la epidemia de coronavirus amenaza con golpear a los contribuyentes y las empresas.

En un memorando emitido el miércoles, el Tesoro solicita dos infusiones en efectivo de $250,000 millones a individuos: un primer conjunto de cheques emitidos a partir del 6 de abril.

Los pagos directos irían únicamente a los ciudadanos estadounidenses y estarían "escalonados según el nivel de ingresos y el tamaño de la familia". Los dos pagos serían idénticos, y la segunda ola comenzaría el 18 de mayo.

El plan del Tesoro, que requiere la aprobación del Congreso, también recomienda $50,000 millones para estabilizar las aerolíneas, $150,000 millones para emitir garantías de préstamos a otros sectores en dificultades y $300,000 millones para pequeñas empresas. El plan parece anticipar que muchos de los préstamos no se pagarán.

Vale aclarar que los detalles son para el tercer proyecto de ley de respuesta al coronavirus que los legisladores esperan aprobar la próxima semana.

El próximo paquete económico por sí solo podría superar mil millones de dólares, un plan de rescate no visto desde la Gran Recesión. Trump quiere que los cheques se envíen al público dentro de dos semanas y está instando al Congreso a aprobar el paquete de estímulo alucinante en cuestión de días.

Como los analistas advierten que el país seguramente está entrando en una recesión, el gobierno está lidiando con una enorme empresa política con ecos de la crisis financiera de 2008.

El miércoles en el Capitolio, el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, preparó a sus colegas para tomar medidas sin precedentes para enfrentar el golpe de la epidemia a la economía.

"No aplazaré el Senado hasta que pasemos un paquete mucho más audaz", dijo McConnell. "No nos iremos hasta que entreguemos".

Pero primero, dijo McConnell, el Senado votará sobre un paquete aprobado por la Cámara de pagos por enfermedad, alimentos de emergencia y pruebas gratuitas, volviendo a encaminar la firma de Trump, a pesar de las objeciones republicanas sobre el impacto potencial en las pequeñas empresas cargadas con un nuevo mandato para pagar la licencia por enfermedad, sujeto al reembolso del gobierno.

"Vamos a votar para aprobar el proyecto de ley de la Cámara, pero sus imperfecciones harán que nuestro paquete más integral sea más urgente", dijo McConnell.

Durante la noche, la Casa Blanca envió a los legisladores una solicitud de fondos de emergencia de $46,000 millones para impulsar la atención médica para los miembros del servicio militar y los veteranos, financiar la producción de vacunas y medicamentos, construir 13 centros de cuarentena en la frontera sur para migrantes, hacer que los edificios federales sean más seguros y reembolsar a Amtrak por $500 millones en pérdidas de ingresos anticipadas, entre otros propósitos.

La solicitud de Trump también revierte los recortes a los Centros para el Control de Enfermedades y los Institutos Nacionales de Salud que Trump propuso en su presupuesto de febrero para el próximo año y crearía un fondo de $ 3,000 millones para necesidades imprevistas.

Los economistas dudaban de que el paquete de rescate económico masivo que se estaba redactando fuera suficiente para detener la pérdida de millones de empleos, incluso a corto plazo.

La medida aún inédita está a la par con el rescate bancario de $ 700,00 millones de 2008 o la ley de recuperación de casi $ 800,000 millones de 2009. La propuesta de la Casa Blanca tiene como objetivo proporcionar una reducción de impuestos masiva para los asalariados, $ 50,00 millones para la industria de las aerolíneas y $ 250,000 millones para las pequeñas empresas. Pero nada se establece en concreto, y toda la presión es para que el paquete siga creciendo.

La cantidad que se enviaría en cheques estadounidenses aún no se ha decidido. La Casa Blanca dijo que le gustó la idea del senador republicano Mitt Romney de cheques de $ 1,000, aunque no necesariamente por esa suma y no para las personas más ricas.

Los demócratas del Senado produjeron su propia propuesta de $ 750,000 millones, que incluye $ 400,000 millones para apuntalar hospitales y otras operaciones de emergencia en respuesta a la pandemia mundial y $ 350,000 millones para reforzar la red de seguridad con controles de desempleo y otra ayuda para los estadounidenses.

"La ayuda tiene que ser los trabajadores primero", dijo el líder de la minoría del Senado Chuck Schumer, no lo que sucedió en 2008, cuando los grandes bancos tuvieron prioridad. Schumer también dijo que es hora de llamar a la Guardia Nacional para proporcionar seguridad a medida que las comunidades se recuperan de la crisis.

Una lista de las grandes y pequeñas industrias de Estados Unidos (aerolíneas, hoteles, minoristas e incluso casinos) se alinearon para recibir la ayuda esperada.

Para la mayoría de las personas, el nuevo coronavirus causa solo síntomas leves o moderados, como fiebre y tos. Para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves, incluida la neumonía.