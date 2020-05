Estadía en hotel en Ponce pronto llegará a su fin para damnificados por los terremotos

Unos 30 damnificados por los terremotos que se desataron a principios del año se mantienen inciertos de su futuro, ya que su estadía en el Hotel Melia en Ponce terminará a principios de junio. Y es que fueron varios los afectados ya que perdieron sus residencias o temen regresar a las mismas, por lo que habían sido reubicados en el hotel por FEMA el pasado 15 de febrero.

Muchos de ellos no han podido comenzar el proceso para que se les otorgue las ayudas pertinentes, y denuncian haber sido olvidados por el gobierno.

“Cada vez vemos esta situación más difícil. Aquí no ha venido ninguna agencia de gobierno. Aquí no nos han traído nada. Han dado mascarillas en todo Ponce y aquí no han traído nada.”, expresó una damnificada que decidió permanecer en anonimato.

Además, no han podido conseguir casas pues, aunque hay algunas residencias que se podrían alquilar con el plan 8, no se les está haciendo la conexión de agua y luz.

“¿Dónde uno se va a ubicar? ¿A dormir en la calle? Eso es lo que nos espera si no nos ayudan a buscar casa.”, denunció la damnificada.

Varios de los refugiados en el hotel solían vivir en la Cooperativa de Vivienda La Ceiba, la cual sufrió daños estructurales, sin embargo, cuestionan el por qué personas aún quedan el primer piso de la estructura.

¿Por qué nosotros no podemos estar ahí? Ya que nosotros tenemos que salir de aquí. ¿Y hacia donde vamos a salir?, lamentó Janet Santiago, damnificada.

