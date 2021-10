Junta advierte de “severas consecuencias” si el Senado no aprueba el Plan de Ajuste de la Deuda

La Junta de Supervisión Fiscal urgió este jueves al Senado a aprobar el Proyecto de la Cámara 1003, que viabilizaría el Plan de Ajuste de la Deuda y advirtió que, de no hacerlo, las consecuencias serían severas.

"No aprobar la legislación significa que Puerto Rico se mantiene inmerso en una nube de bancarrota, paralizando la posibilidad de crecer y atraer inversiones necesarias. Además, las pensiones no estarán protegidas y el Plan no será enmendado para dar mayor apoyo a la Universidad de Puerto Rico y los municipios", lee un comunicado escrito.

La Junta dio hasta las 2pm de este viernes, para que el Senado apruebe la medida. De no hacerlo, solicitará a la jueza Laura Taylor Swain que aplace la vista de confirmación del Plan.

Al momento, el proyecto no tiene los votos necesarios en el Senado.