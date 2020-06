NBA: 16 jugadores dan positivo a COVID-19

La NBA y el Sindicato de Jugadores informaron este viernes que al menos 16 profesionales dieron positivo al coronavirus en las primeras pruebas obligatorias a las que fueron sometidos 302 basquetbolistas de los que se esperan puedan llegar a la "burbuja" de Orlando.



La primera ronda de pruebas se dio en preparación al reinicio de la temporada regular, prevista para el próximo 30 de julio con 22 equipos.



Los 302 jugadores fueron sometidos a la prueba el pasado martes y los 16 positivos suponen en 5.3% en toda la liga.

Cualquier jugador que resulte positivo permanecerá en autoaislamiento hasta que cumpla con los protocolos de salud pública y haya sido autorizado por un médico.



Los nombres de los jugadores no fueron revelados, aunque algunos como el escolta Malcolm Brogdon, de los Pacers de Indiana; el alero Jabari Parker y su compañero de equipo, el pívot ucraniano Alex Len, de los Kings de Sacramento, han reconocido públicamente que han dado positivo.



La liga no anunció los resultados en el personal y otros miembros de la organización de cada equipo, que también tienen que someterse a las pruebas obligatorias del coronavirus.



Desde el martes, los equipos debían comenzar a evaluar a los jugadores en sus mercados locales cada dos días.



Los equipos que participan en el reinicio pueden comenzar a llegar a Walt Disney World Resort, de Orlando, el próximo 7 de julio.



Los campamentos de entrenamientos se llevarán a cabo del 9 al 29 de julio con tres partidos de exhibición por equipo.



El jueves, la NBA compartió con sus jugadores el plan de seguridad que permite cumplir con los protocolos de salud y seguridad y blindar su campus en el Complejo ESPN Wide World of Sports, donde se va a reanudar la temporada regular 2019-20.