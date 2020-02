“No ha lugar” a la solicitud para supresión de identificación en caso contra Jensen Medina

Autoridades determinaron "no ha lugar" a la solicitud para supresión de identificación en el caso contra Jensen Medina, acusado de asesinar a Arellys Mercado.

El Apelativo confirmó la determinación del juez de Primera Instancia, concluyendo la identificación de Medina se hizo conforme a derecho.

Medina renunció a su derecho de juicio por jurado. EL pasado 14 de enero, se presentó al Tribunal de Fajardo, donde solo un testigo declaró.

Durante esa vista no se pudo llamar a otros testigos porque no se ha dado el desglose de pruebas. Los procesos en tribunales continuarán el viernes, 14 de febrero, a las 8:30 a.m.

En contexto

Medina está acusado de matar a una mujer por un celular en Fajardo. Este enfrenta dos cargos por violaciones a la Ley de Armas y uno por asesinato en primer grado.

La jueza María Rivera Corujo determinó causa para juicio, que será transmitido a través de telemundopr.com, tras escuchar diversos testimonios.

