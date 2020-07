“Nos hicieron los malos”, dice presidente de la JCF sobre su renuncia

El presidente de la Junta de Control Fiscal (JCF), José Carrión III, Juan Carlos García y un tercer integrante -que hasta el momento no se ha expresado- dejarán sus sillas en la entidad federal creada por la Ley PROMESA.

A pesar de que su salida incluye “frustración” por todo el proceso político partidista que enfrentó en estos cuatro años, Carrión III, sostuvo que una Junta distinta puede lograr mayores adelantos.

“Sí, el proceso ha sido frustrante, pero esa es la naturaleza del proceso. A uno le hubiera gustado hacer unas cosas que fueron imposibles de hacer. ¡Y caramba!, sí se pudiese mantener la estructura, yo creo que le ley le ha servido bien a Puerto Rico”, dijo Carrión III en video conferencia.

“Creo que una Junta con otra composición gubernamental, otra dinámica interpersonal pueda lograr éxito. Uno de los elementos que nunca tuvimos fue- hasta el final- era un gobierno dispuesto realmente a trabajar con uno, sino que se utilizó como que nos hicieron los malos, pero a la vez no se implementó política pública para adelantar cambios estructurales para adelantar el desarrollo económico, sino que se demonizó el tema”, añadió.

Carrión III expuso que “si se puede trabajar en conjunto, se pueden lograr muchas cosas. Hay que ver ahora quienes van a ser los jugadores principales y la dinámica que se va a desarrollar post elección acá y allá”.

Para el presidente de la JCF, la mayor frustración responde a no poder lograr los cambios estructurales, por las luchas político partidista en Puerto Rico y Estados Unidos.

“Hay política allá también, y te confieso que fue extremadamente frustrante tener que educar a personal de ambas ramas, porque que el ‘turnover’ era una cosa constante y el tema de Puerto Rico no es lo principal. Es un tema difícil y es un tema frustrante. En algunos casos recibimos respaldo a nuestras iniciativas en el Congreso, pero como todo no fue uniforme y me hubiese tener el respaldo de ambas ramas”, sostuvo.

Carrión III dio a conocer su determinación antes de concluir la Audiencia Pública sobre el presupuesto del año fiscal 2020- 2021. Carrión culmina su presidencia el 8 de octubre o en el momento que se nombre a su sustituto por el gobierno federal.

Además de Carrión III, Juan Carlos García expresó que el 31 de agosto culmina sus funciones en la JCF.

Hay un tercer integrante que también renuncia, pero inmediatamente no se informó.

En cuanto al presupuesto, tanto Carrión III, como la directora ejecutiva Natalie Jaresko, dejaron la puerta abierta para permitir al gobierno reasignar fondos de otras partidas, como, por ejemplo, para pagar el Bono de Navidad.

“Desde el principio hemos querido como quien dice incorporar el Bono como parte de la compensación. Y ha sido por ciertos temas políticos que ni siquiera se ha permitido que se le cambie el nombre de Bono de Navidad porque es un tema durante una época particular. Pero sabemos que es un elemento de la compensación y hemos permitido que si el gobierno encuentra los ahorros, pueda pagar el Bono”, expresó.

En la noche del martes, la JCF aprobó el presupuesto consolidado del Gobierno de Puerto Rico de 20,200 millones de dólares para el año fiscal 2020-2021. La aprobación de la JCF al presupuesto se dio luego de que en Cámara y Senado no se lograra un acuerdo para aprobar un presupuesto, por cuarto año consecutivo.

