Piru intenta colarse en la fila para comprar boletos del concierto de Bad Bunny

Piru se movilizó este viernes hasta donde se encontraba parte de la enorme fila para la compra de boletos del concierto "Un Verano Sin Ti" del cantante Bad Bunny.

Tuvo que intentarlo múltiples veces, puesto que los allí presentes no estuvieron de acuerdo en cederle un espacio.

La producción del evento anunció el jueves que los fanáticos podrían comenzra a hacer fila desde hoy a las 10:00 a.m. y que no se permitirán relevos de turno. Los boletos estarán a la venta el sábado, 9 de julio a las 8 a.m.

La compra de boletos se hará dentro de las facilidades del recinto y la entrada será por el área de Arena Oeste. Cada persona puede comprar hasta un máximo de cuatro boletos.