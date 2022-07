Radican proyecto sobre estatus de Puerto Rico

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Raúl Grijalva (D-Ariz.), anunció este viernes, la radicación de la Ley del Estatus de Puerto Rico, el cual establece un proceso para que el pueblo de Puerto Rico tome una decisión informada sobre su futuro político que el Congreso deberá implementar, contando como coautores a la presidenta del Comité de Pequeñas Empresas, Nydia Margarita Velázquez Serrano (D-N.Y.), la comisionada residente Jenniffer González Colón (R-Puerto Rico), el representante Darren Soto (D-Fla.) y el Líder de la Mayoría Steny Hoyer (D-Md.).

“Encontrar una resolución al estatus político de Puerto Rico ha sido una de mis principales prioridades como presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara. Pero sé que la descolonización de Puerto Rico no debe ser una decisión de los legisladores solo en Washington. Por eso estoy tan orgulloso tanto del trabajo como del compromiso de mis colegas de incorporar los comentarios de los líderes y residentes de Puerto Rico en este proyecto de ley final”, dijo Grijalva en declaraciones escritas.

“Los puertorriqueños merecen tener voz en la determinación de su futuro estatus, y La Ley para el Estatus de Puerto Rico les da la oportunidad de hacerlo. Si bien, durante mucho tiempo he esperado que elijan unirse a nuestra Unión como estado, es esencial que el pueblo de Puerto Rico, y solo ellos, tomen la decisión sobre su futuro”, expresó Hoyer.

Varias figuras políticas y activistas llegaron al foro celebrado en el Centro de Convenciones.

Las disposiciones claves de la Ley del Estatus de Puerto Rico (H.R. 8398) incluyen:

Autoriza un plebiscito patrocinado por el gobierno federal para resolver el estatus político de Puerto Rico.

Precisa y define las opciones de estatus no territoriales de Puerto Rico: Estadidad, Independencia y Soberanía en Libre Asociación con los Estados Unidos.

Dispone una campaña de educación electoral objetiva, no partidista y financiada por el gobierno federal antes de la votación.

Establece un proceso y fechas límites para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos revise los materiales de educación para votantes y el diseño de la papeleta del plebiscito.

Autoriza los fondos necesarios para llevar a cabo un plebiscito inicial y, de ser necesario, un plebiscito de segunda vuelta.

Describe la transición e implementación de cada opción de estatus detalladamente para que los votantes elegibles en Puerto Rico tomen una decisión informada.

Asegura la implementación de la opción seleccionada por la mayoría de los votantes elegibles en Puerto Rico.

Truenan en el PPD: "El pueblo valora el commonwealth".

El 19 de mayo, los coautores de la medida anunciaron el Borrador de Discusión de la Ley de Estatus de Puerto Rico junto al Líder de la Mayoría de la Cámara de Representantes Steny Hoyer (D-Md.), la representante Alexandria Ocasio-Cortez (D-N.Y.) y el gobernador de Puerto Rico Pedro Rafael Pierluisi Urrutia.

El Borrador de Discusión fue el producto de un esfuerzo de colaboración que duró varios meses entre los autores de la Ley de Admisión a la Estadidad de Puerto Rico (H.R. 1522) presentada por los representantes Soto y González Colón y la Ley de Autodeterminación de Puerto Rico (H.R. 2070) presentada por las representantes Velázquez Serrano y Ocasio Cortez.

Luego de la publicación del Borrador de Discusión, el Comité de Recursos Naturales lanzó un innovador proceso de aportes públicos en línea utilizando una herramienta de envío llamada POPVOX, que permitió a cualquier miembro del público revisar el texto del Borrador de Discusión y brindar sus sugerencias. El Comité recibió aproximadamente 120 comentarios públicos.

Además, el presidente Grijalva, la representante Velázquez Serrano, la representante González-Colón y la representante Ocasio Cortez viajaron a Puerto Rico del 2 al 4 de junio para reunirse con el gobernador, funcionarios electos locales, líderes de partidos políticos y miembros del público para buscar información adicional sobre el Borrador de Discusión. La visita de tres días incluyó un foro de opinión pública de un día de duración, que fue grabado y transcrito.

Los comentarios públicos y las sugerencias de la visita fueron considerados e incorporados como cambios al Borrador de Discusión antes de finalizar el texto de la Ley del Estatus de Puerto Rico. Basado en los comentarios proporcionados por el pueblo de Puerto Rico, el proyecto de ley final:

Aclara que la aprobación de una opción de estatus político debe ser por más del 50 por ciento de los votos válidos emitidos.

Sobre la ciudadanía aclara que, si los votantes eligen Soberanía en Libre Asociación con los Estados Unidos:

Durante la vigencia de los primeros Artículos de Libre Asociación, un individuo nacido en Puerto Rico de dos padres que sean ciudadanos de los Estados Unidos será ciudadano de los Estados Unidos al nacer por nacimiento según dispuesto por el inciso (c) de la sección 301 (c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, si cumple los demás criterios de elegibilidad. Después de los primeros Artículos de Libre Asociación, un individuo nacido en Puerto Rico después de la proclamación de la soberanía internacional a través de la Libre Asociación que al menos uno de cuyos padres se convirtió en ciudadano americano bajo la sección 302 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, no será ciudadano americano por nacimiento.

Incluye nueva información en la papeleta de votación, donde se explican las implicaciones de la ley tributaria federal de los Estados Unidos, tanto para individuos como para empresas en Puerto Rico, bajo las tres opciones de estatus no territoriales que aparecen en la papeleta.

Aclara que la transición e implementación de cualquier opción de estatus no territorial requiere enmiendas conformes a la ley federal existente.

Expresiones del presidente del Senado

Por otro lado, el presidente del Senado y del Partido Popular Democrático (PPD) José Luis Dalmau Santiago dijo que ”combatirá” el proyecto de estatus radicado en la Comisión de Recursos de la Cámara Federal.

“Si bien se presentó hoy y se pretende aprobar de forma abusiva, aún queda un largo camino por recorrer en la Cámara y todos sabemos que en el Senado, donde el PPD tiene importantes aliados, sus probabilidades de aprobarse son ninguna. El PPD combatirá con todas sus fuerzas esta iniciativa, la cual, indudablemente no se convertirá en ley. Próximamente anunciaremos los pasos que estaremos dando para asegurarnos que esta medida sea descartada, que es el único final que le espera”, indicó.