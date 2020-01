Rompe el silencio un padre de Aurora baleado durante visita a México

Jose Luis Gutiérrez de 52 años relató los momentos de incertidumbre que vivió justo antes del día de Navidad cuando fue emboscado y baleado en su camino a Jalisco, México.

“Me dijeron bájese y me baje y me fui alrededor del carro y luego uno me puso un arma detrás del oído”, dijo Gutiérrez a Telemundo Chicago vía Skype desde Texas.

Jose Luis dijo que ya dentro del auto los sujetos lo llevaron a unos 200 pies de distancia y al intentar cooperar, estos al parecer se negaron.

“Díganme que quieren, yo los puedo ayudar, uno luego dice, “dale piso”, y yo le digo porque, y otro dice, “matalo, matalo”, luego dijo otro “yo aquí no lo mato porque me va manchar el carro y luego cómo lo vamos a limpiar”, relató Gutierrez.

Autoridades mexicanas encontraron a Gutiérrez, baleado y desangrándose en la carretera, pero lo más preocupante para él fue que su hija, que también fue golpeada pero no de gravedad, y su padre tuvieran que presenciar el inquietante incidente.

A dos semanas del ataque Gutiérrez se encuentra en Texas recuperándose y espera pronto estar de regreso a su casa en Aurora.

Parte de su familia que vive en Waukegan, Illinois, dijeron que sus seres queridos fueron golpeados, robados y emboscados cuando se detuvieron en una parada de descanso en su camino a Arandas, Jalisco en México.

José Luis Gutierrez, ciudadano americano, su padre y su hija, iban camino a México para celebrar Navidad, pues esta sería la primera vez en años que Jose Luis le daría un abrazo a su madre, aseguró su hermano Francisco.

José Luis Gutierrez, de 52 años, y su hija Sofia, salieron de Aurora, Illinois camino a Arandas, Jalisco en México. En su trayecto se detuvieron en Dallas, Texas para recoger al patriarca de la familia, José de Jesús Gutierrez de 81 años, y al llegar a un área de descanso en Zacatecas, la familia dijo que sus seres queridos fueron emboscados la mañana de este lunes.

Las autoridades mexicanas no han dado detalles de este supuesto ataque a ciudadanos americanos. La familia de Gutierrez confirmó que José Luis fue baleado dos veces y tirado en una carretera de Zacatecas. El hermano de Gutierrez indicó que este lleva años trabajando como jardinero en Aurora.

El gobierno estadounidense le ha pedido a sus connacionales que consideren evitar viajar a Jalisco, a Zacatecas y otros estados de la república mexicana debido a un alto índice de crimen. Sin embargo, según dijo Francisco, ellos se dejaron llevar por lo que decía el gobierno mexicano.