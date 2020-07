Disputa por distanciamiento social: apuntan arma en restaurante

Un hombre apuntó con un arma hacia otro sujeto en medio de un confuso incidente en las afueras de una barra de Old City durante el fin de semana y todo el suceso quedó grabado en un vídeo que se tornó viral y que ahora es investigado por las autoridades.

El incidente ocurrió el domingo cerca de Infusion Lounge en South 2nd Street.

Un testigo le dijo al Philadelphia Inquirer que un individuo en bicicleta se detuvo cerca y comenzó a gritar sobre "distanciamiento social" a un grupo de personas que cenaban afuera. Otro sujeto quien lleva puesta una camisa de "Infusion" sacó una pistola y le apuntó.

Un video que fue tomado con un teléfono celular muestra al hombre con la camisa de “Infusion" apuntando con su arma al hombre en la bicicleta mientras sostiene un candado. Otras personas le gritan al hombre armado e intentan calmar la situación.

El video termina después de que el hombre guarda el arma y se sienta.

"Da miedo saber que eso podría suceder", dijo Neil Marfatia de Filadelfia a nuestra cadena hermana NBC10. "Sé que las cosas están muy tensas en este momento, pero saber que puedes ir a un restaurante y que eso puede pasar es aterrador".

El video se volvió viral después de que se publicó en Twitter el lunes. El miembro del Concejo Municipal de Filadelfia, At-Large, Isaiah Thomas, calificó el incidente como "molesto" a la luz de la violencia vivida durante el fin de semana, en la que al menos siete personas murieron y 21 resultaron heridas en 17 tiroteos separados en la ciudad.

NBC10 dio con el hombre que sostenía el arma en el video. Aunque no quiso ser identificado, afirmó que sacó su arma en defensa propia porque el otro hombre lo atacó. Sin embargo, no reveló lo que llevó al altercado. El investigador informó que el hombre armado es el propietario de Infusion Lounge, aunque la Policía no lo ha confirmado.

Nadie resultó herido durante el incidente. La Policía dijo que nunca se presentó un informe. Sin embargo, después de que se publicó el video, las autoridades comenzarán a investigar.