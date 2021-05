Llegó el día: el menor abandonado solo en la frontera se reencuentra con su madre

MCALLEN, Texas - Después de casi dos meses separados, Wilton Gutiérrez, el niño que fue captado en video solo caminando por la frontera y que pidió ayuda llorando a agentes de la Patrulla Fronteriza tras haber sido "abandonado", se reencontró con su madre en San Benito, Texas.

Wilton Gutiérrez salió este viernes en la mañana del albergue Casa Padre, en Brownsville, en donde estuvo desde principios de abril, para reencontrarse con su madre Meylin Obregón.

La imagen del menor nicaragüense caminando solo por una carretera al este de Río Grande City, luego de que, al parecer, el grupo con el que iba lo abandonó a su suerte le dio la vuelta al mundo.

El menor y su madre viajarán a Miami, en donde vive un tío de Wilton.

UNA DESGARRADORA SÚPLICA

"Yo venía con un grupo de personas y me dejaron botado y no sé dónde están... Me dejaron botado", dijo entre lágrimas el menor migrante al ser encontrado por agentes de la Patrulla Fronteriza.

"Yo vine aquí a pedir auxuio, porque si no por dónde me vo a ir, tal vez me pueden robar, secuestrar o algo, tengo miedo", les suplicó a los agentes ese día.

El menor nicaragüense fue encontrado en la mañana del 1o de abril caminando solo por una calle rural de caliche cerca de La Grulla.

"Estaba perturbado y llorando luego de levantarse y darse cuenta que fue abandonado por el grupo de migrantes con el que estaba viajando," sostuvo el portavoz de CBP en un comunicado.

El menor de Wilton desistió de pedir la repatriación de su hijo, por lo que es probable que él y su madre se radiquen en Miami.