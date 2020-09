A tres años de devastador sismo, estado mexicano no cierra sus heridas

MÉXICO - Les llevaron flores y colocaron la bandera de México a media asta recordando a todos los que murieron, porque el 7 de septiembre de hace tres años la naturaleza se ensañó con quienes viven en Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca.

En medio de la noche, el sismo de magnitud 8.2 sacudió a la comunidad dejando dolor, miseria y tristeza entre sus habitantes.

Irma López perdió a su esposo aquel 7 de septiembre. Él era guardia de seguridad del Palacio Municipal y esa noche el temblor hizo que la construcción colapsara dejándolo atrapado.

"En la mañana desperté llorando, no le digo a mis hijos porque mis hijos me dicen ya no llore; no puedo", dice López.

Sumado a la nostalgia, la situación en sus calles deprime aún más a los deudos de las víctimas y a los cientos de vecinos, porque los escombros les reviven todos los días su desgracia.

A tres años de la tragedia muchos pobladores continúan pidiendo ayuda, porque el apoyo ha ido llegando pero ha sido menor que la destrucción que dejo el terremoto.

“Tengo miedo de que me lleve el aire la lona y ahí me quede yo", dice Elizabeth Sánchez, quien desde entonces ha vivido bajo una carpa hecha con palos, ladrillos y plástico.

De su hogar no quedó nada y lo que le dieron para recuperarlo solo le alcanzó para dejarlo en ruinas.

"Mi casa no pude terminarla porque el señor me cobró muy caro y me llevó lento y no lo pude terminar hasta ahorita", cuenta Sánchez.

Diversas organizaciones de activistas aseguran que de las viviendas afectadas solo se han reconstruido poco más del 50%.

“Sigue vibrando en nuestra memoria”, dice el alcalde Emilio Montero.

Las autoridades locales aseguran que se esfuerzan, pero los más de 1,000 días no han sido suficientes.

"El corazón de esta ciudad todavía tiene heridas por curar", afirma Montero.

Al escenario de los juchitecos se unen muchos pueblos más del Istmo de Oaxaca, quienes también fueron afectados por el terremoto y aunque ya han ido sanando sus heridas, aún esperan que su situación mejore.