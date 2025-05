Asesinan a tiros a secretaria y asesor de la alcaldesa de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO — La secretaria y un asesor de la alcaldesa de la Ciudad de México fueron asesinados a tiros el martes a plena luz del día en el peor ataque contra autoridades capitalinas en los últimos años.

El ataque ocurrió alrededor de las 7 de la mañana cuando ambos se trasladaban en un vehículo y fueron alcanzados por dos sujetos que iban en una motocicleta y que dispararon en varias ocasiones provocándoles la muerte.

La alcaldesa capitalina Clara Brugada dijo en un comunicado que los asesinatos tuvieron lugar en la colonia Moderna de la alcaldía Benito Juárez, donde fueron atacados su secretaria Ximena Guzmán y su asesor José Muñoz, quienes no tenían seguridad a pesar de que eran sus cercanos colaboradores.

Visiblemente afectada, Brugada dijo en breves declaraciones a la prensa que en el gabinete capitalino estaban “profundamente consternados” y que la alcaldía “continuará con su lucha implacable contra la inseguridad”.

Personal de la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía capitalina, con apoyo de las autoridades municipales, ya iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del ataque e identificar a los probables responsables.

Aunque aún no se saben los motivos del ataque, analistas consideraron que podría ser un mensaje de grupos criminales a las autoridades.

Poco después del ataque decenas de agentes de la policía, la fiscalía y las fuerzas militares se trasladaron al lugar para acordonar el área y el vehículo que recibió varios disparos del lado del chófer.

La presidenta Claudia Sheinbaum, quien hasta mediados del año pasado se desempeñó como alcaldesa capitalina, dijo en su conferencia matutina que no habrá impunidad en este caso. Indicó que hasta el momento no se tiene conocimiento de que la secretaria de Brugada recibiera alguna amenaza y agregó que la funcionaria no tenía guardaespaldas.

El especialista en seguridad David Saucedo atribuyó el ataque a una acción de un grupo del crimen organizado y dijo a The Associated Press que el hecho representa “un mensaje directo” a la alcaldesa capitalina. Recordó que desde hace tiempo las organizaciones criminales que operan en la Ciudad de México “han tratado de intimidar y presionar a las autoridades capitalinas para que se les dé un trato preferencial”.

Saucedo afirmó que hubo “negligencia” de parte de las autoridades porque no se le proporcionó seguridad ni un vehículo blindado a la secretaria de Brugada y su asesor. “Parece claro que el crimen organizado lo que quiere hacer es imponerle condiciones al gobierno de la ciudad y para esto lanza mensajes tales como los que estamos viendo”, agregó.

Durante el primer trimestre del año en la metrópolis mexicana, donde están las sedes de todos los poderes públicos, se reportaron unos 188 homicidios dolosos, levemente por debajo del registro del mismo período del año pasado, según cifras oficiales.

El ataque contra la colaboradora de la alcaldesa ocurre a cinco años de la agresión con armas de alto poder que sufrió en una de las principales avenidas de la capital Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad federal, cuando se desempeñaba como jefe de la policía capitalina.

El ataque contra el exjefe policial, quien recibió tres heridas de bala, fue perpetrado por miembros del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación. En el hecho murieron dos de sus escoltas y una mujer que pasaba en un vehículo por el lugar.