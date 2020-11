Gobierno de México no ve corrupción en entrega de dinero a hermano de AMLO

México - El gobierno mexicano no ve indicios de lavado de dinero en el escándalo de supuestos sobornos que habría recibido Pío López Obrador, hermano del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, durante una campaña electoral.

La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda presentó este lunes ante el Instituto Nacional Electoral (INE) un informe derivado de dos vídeos de 2015 en los que aparece Pío López Obrador recibiendo dinero de David León, quien años después fue nombrado coordinador nacional de Protección Civil.

En una entrevista con Milenio Televisión, el titular de la UIF, Santiago Nieto, aseguró no haber encontrado "nada que fuera significativo".

"Con esta investigación se cumple la instrucción del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de investigar todos lo casos sin ningún sesgo de cualquier tipo", se limitó a informar la UIF en un comunicado.

El INE deberá decidir ahora si esa entrega de dinero, que ocurrió durante la campaña de las elecciones del estado de Chiapas en 2015, constituye algún tipo de delito electoral y, en su caso, presenta una denuncia ante la Fiscalía electoral.

Cuestionado este lunes en conferencia de prensa sobre este asunto, el presidente defendió que su gobierno no está protegiendo a su hermano.

Dos de los legisladores señalados, actualmente gobernadores, niegan los señalamientos.

"Tengo un compromiso con el pueblo de México de no fallarle y de que no haya corrupción y no haya impunidad, y esto significa no permitir la corrupción y no abogar por nadie, aunque se trate de familiares", dijo.

El opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD), uno de los que presentó una denuncia contra Pío López Obrador tras la publicación de los vídeos denunció que su exoneración demuestra que la lucha contra la corrupción del actual gobierno es una "simulación".

Los vídeos del hermano de López Obrador se filtraron a la prensa el pasado 20 de agosto y lo muestran recibiendo paquetes con dinero de parte de David León.

Los implicados alegaron en su momento que el dinero no era de procedencia ilegal, sino para financiar la campaña de su partido, el ahora oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a las elecciones locales del estado de Chiapas que se iban a celebrar ese año.

Estas grabaciones salieron a la luz el pasado agosto en plena guerra de videoescándalos entre el oficialismo y la oposición.

Días antes, un vídeo mostró presuntamente a legisladores del conservador Partido Acción Nacional (PAN) recibiendo en 2013 bolsas de dinero de la trama Odebrecht para aprobar la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).