Las nuevas y duras campañas para frenar la movilidad en México

MÉXICO - “Si sales matas, si sales mueres", "mejor encerrado en casa que bajo tierra”, “si sales solo a visitar a la familia: despídete" , con frases como estas, duras y sin filtros, una nueva campaña trata de concientizar a la gente de quedarse en su casa.

Porque hasta ahora los exhortos suaves y amables no han dado los resultados esperados, dice Karla Zúñiga, experta en mercadotecnia.

"Creo que hablarle a las personas de una manera cruda y real es lo mejor que se puede estar haciendo, ya que no han estado respetando el distanciamiento social", considera Zúñiga.

A partir de esta semana las redes sociales y calles se llenarán de estos mensajes.

Serán colocados en las zonas de mayor afluencia y riesgo para que los que están afuera conozcan la gravedad de la enfermedad en textos que dicen: “si sales y te enfermas no te quejes. De hecho no podrás”, “no te mueres de coronavirus, te mueres de no poder respirar durante días”.

El presidente advirtió que, conforme a los pronósticos, la próxima semana se esperan los momentos más complicados, justo entre el 6 y el 10 de mayo.

Y también para que reflexionen sobre el mal que pueden provocarle a sus seres queridos con estas frases: “extráñalos unos días más para no extrañarlos toda la vida”, ”claro que puedes visitar a tus amigos, si los odias", “si quieres que tus papás estén bien, no salgas a verlos”.

La campaña se suma a la emprendida por el gobierno capitalino, el cual ha colocado mensajes de advertencia en las zonas consideradas de alto riesgo, por el número de contagios que se han presentado y la cantidad de gente que ahí circula.

La @CdeAbastoCDMX no para y, para prevenir contagios, hemos reforzado las medidas sanitarias.



Si no es necesario que salgas, ¡#QuédateEnCasaCDMX🏡!#SalvaVidas❤️

Los letreros amarillo y negro fueron colocados en 89 áreas y advierten sobre el peligro y hacen recomendaciones sanitarias a la población.

"Tal vez pueda funcionar, pero como típico mexicano no las sabemos respetar", reconoce Gina Segoviano, quien se congratuló de las campañas.

"Supongo que estará bien pensada y espero sea benéfica para todos", dice Luis, sobre la campaña.

En medio de los dias que se han previsto como los más álgidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a sus gobernados a seguir con las medidas de prevención y dar dijo "el último jalón”.

Jornada #QuédateEnCasa y #SalvaVidas en el Mercado del pueblo de San Andrés Totoltepec, Tlalpan. Con @SSC_CDMX, personal de @DGPC_MX sigue generando conciencia sobre las medidas de cuidado y #SusanaDistancia

Haz tu parte, no vayas a la calle si no es necesario. Saldremos adelante

Haz tu parte, no vayas a la calle si no es necesario. Saldremos adelante pic.twitter.com/bAxkq0q4VA — Gobierno de la Ciudad de México Tlalpan (@tlalpan_gobcdmx) May 1, 2020

"Ya se ve la luz al final del túnel", considera el mandatario.

En tanto en las calles y pantallas las advertencias se podrán leer y escuchar porque también las frases serán repetidas con altavoces.