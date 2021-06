“¿Quién va a salvar al salvador del perro?”: gobierno rechaza rescatar a mascotas del socavón en México

MÉXICO - Los minutos corren y los dos perros que cayeron al enorme socavón que se formó en el estado de Puebla aún están con vida, pero sin muchas esperanzas de ser rescatados pese al llamado de sus dueñas y de grupos animalistas.

"Si pasa algo, ¿quién va a salvar al salvador del perro?", sostuvo ante medios el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, al argumentar su rechazo a una acción de rescate de los dos perros.

Aclaró que eso no significa que su gobierno no hará "algo" para intentar ponerlos a salvo, sin que se arriesgue ninguna vida humana.

Fátima Ortega, dueña de uno de los perros que cayó al socavón, contó que “Spay” siempre juega en la zona con otros cachorros, pero nunca imaginó que caería al agujero porque su casa está a 250 metros (273 yardas) del lugar.

“Las asociaciones animalistas me están ayudando a que me hagan caso, me van a ayudar, hay rescatistas que quieren venir sin necesidad que el gobierno les pague, lo van a hacer de corazón, el gobierno no nos quiere dar apoyo”, sostuvo.

No obstante, Barbosa insistió en que no se permitiré el descenso de nadie y que pondrán en marcha una "tercera vía", que no revelarán para no crear un debate innecesario.

Una falla geológica ha causado un enorme socavón cuyo diámetro ha ido creciendo en el estado de Puebla, en el centro de México, según las primeras investigaciones de las autoridades.

"Tengamos claros los hechos; aquí se está buscando una solución a este problema que es tan sensible ante la opinión de mucha gente que ama a los animales, todos los amamos, yo tengo una predilección especial para perros y gatos, pero tenemos que ser muy responsables", sostuvo Barbosa.

La situación ha despertado interés nacional por lo inusual de la formación, pero ahora entre los vecinos y gran número de habitantes de México cunde la alarma por la situación de las mascotas, que el gobernador insistió en no poder salvar.