México tendrá vacuna rusa contra la COVID-19 para ensayo clínico

MÉXICO - El país recibirá entre 2,000 y 3,000 dosis de la vacuna rusa contra la COVID-19 para desarrollar el ensayo clínico fase III correspondiente, dijo este jueves el titular de la secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

"Ya tendríamos acuerdos con China, que desarrolla la fase III de sus ensayos clínicos; con Estados Unidos; con Francia; obviamente, con Inglaterra, que es AstraZeneca-Oxford y ahora Rusia", detalló Ebrard.

El canciller mexicano aseguró que el "objetivo estratégico es que tengamos todas y que México tenga acceso oportuno en tiempo y forma" a las vacunas contra la COVID-19.

Reiteró que la instrucción del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador es estar presentes en todos los proyectos de vacunas en el mundo, para que México llegue lo más pronto posible.

"Es decir, que estemos al mismo tiempo que los países avanzados para no estar obligados a esperar seis meses o más para el acceso a la vacuna", manifestó.

Ebrard participó con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo, en la iniciativa de apoyo al sector médico denominada "Juntos por la Salud" de la Fundación Mexicana para la Salud (Funsalud).

Las dosis costarán menos de $140.

En esta Fundación participan más de 680 entidades entre universidades, empresas, medios y organizaciones civiles que buscan fortalecer los esfuerzos del sector salud contra la pandemia de COVID-19.

Durante el encuentro, Ebrard dijo sobre la vacuna de AstraZeneca que sin l ayuda de la Fundación Slim no se hubiesen tenido los recursos, no porque México no los tenga, "sino porque no podemos ponerlos en esta etapa".

Aseguró que de no haber tenido "un enlace confiable entre los laboratorios de dos países, no se hubiera podido organizar una cadena de producción. Tiene muchas implicaciones muy complejas: el transporte, la red de frío, las autoridades regulatorias, las autoridades aduanales, entre otras".

Alfredo Rimoch Lewinberg, director general de Laboratorios Liomont, indicó que en la fabricación inicial de la vacuna en desarrollo será de 150 millones de dosis iniciales, con una posible ampliación a 250 millones.

"Las vacunas se estarán distribuyendo bajo el concepto de distribución equitativa y de no lucro; así fue concebido y así está siendo implementado", apostilló el directivo.