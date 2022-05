Se han extraído 19 cuerpos de migrantes del Río Bravo en Coahuila este 2022

CIUDAD DE MÉXICO - Las autoridades de México han recuperado 19 cuerpos de migrantes fallecidos por ahogamiento en el fronterizo río Bravo (río Grande en Estados Unidos) en lo que va de 2022, tan solo en la parte que hace frontera entre el estado de Coahuila y Estados Unidos, a donde los migrantes intentan cruzar, informó el Instituto Nacional de Migración (INM).

En un comunicado, el INM Coahuila dijo este lunes que agentes del Grupo Beta -unidad del instituto especializada en brindar orientación y asistencia a migrantes- ha recuperado ese número de cuerpos, aunque no precisó su nacionalidad, y dijo que también ha rescatado con vida a otras siete personas.

El INM lamentó el fallecimiento de las personas migrantes, en contexto de movilidad, sobre las aguas del Río Bravo, que en su intento por cruzar a territorio estadounidense ponen en riesgo su vida y la de sus familiares.

En la nota se apuntó que el INM participa en el operativo Espejo, de seguridad fronteriza en el que trabajan diversas autoridades de México y Estados Unidos para realizar recorridos preventivos, a fin de salvar vidas de migrantes.

Entre las autoridades que participan están, por parte de México, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN), el INM y las policías estatal y municipal de Piedras Negras.

Mientras que por Estados Unidos están la Patrulla Fronteriza (Border Patrol), la policía estatal de Texas y la Guardia Nacional.

Sobre las personas rescatadas con vida, en el comunicado se explicó que la semana pasada se emitió un reporte de auxilio de tres mujeres migrantes (una adulta y dos menores de edad) originarias de Honduras que se encontraban en una isleta en el punto conocido como Puente de Ferrocarril.

Mientras que en otra acción fueron localizadas cuatro personas migrantes originarias de Nicaragua (dos menores acompañados de una mujer y un hombre adultos) que no podían avanzar por la fuerte corriente en el río Bravo.

En ambas acciones, los agentes rescataron a los migrantes en un bote inflable.

El domingo, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió en pedir a los migrantes que tratan de entrar en el país por la frontera sur que no lo hagan: "No vengan, la frontera no está abierta".

Recordó que sigue vigente el Título 42 -la norma sanitaria aprobada al inicio de la pandemia que permite la expulsión rápida de migrantes en las fronteras terrestres de EEUU- y también las normas migratorias por las que no puede pasar quien no tenga un permiso "válido" de entrada.

El INM de México informó recientemente que desde el 1 de enero y hasta el 13 de abril de este año interceptó a 115,379 migrantes, de los cuales un 15 por ciento eran menores de edad, principalmente de naciones de Centroamérica.

Mientras que en el año fiscal 2022, que arrancó el 1 de octubre de 2021, ya se han contabilizado 1,060,094 encuentros de migrantes en la frontera sur estadounidense, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).