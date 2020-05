Sequía futbolera: cancelan Liga MX, tras contagio masivo en un equipo

MÉXICO - A través de sus redes sociales, el arquero del club de fútbol Santos de Torreón, intentó aclarar los rumores que lo acusaban de haberse contagiado de COVID-19 por hacer una fiesta en su casa durante la cuarentena.

"Soy culpable de haber abierto las puertas de mi casa", afirmó Jonathan Orozco, guardameta del Club Santos. "No hubo fiesta, solo invité a dos personas".

Las críticas en su contra se desataron, luego de que se confirmó que el futbolista es uno de los 12 integrantes de es equipo que resultaron positivos en la prueba del virus y están asintomáticos.

"No necesariamente son gente que se frecuenta o se haya frecuentado", dijo Alejandro Irarragorri, presidente del Club Santos.

Otro de los jugadores infectados, confirmó el analista deportivo Antonio Rosales, también publicó fotografías que revelaron que no respetó el confinamiento.

"Gerardo se escapó, se escabulló a Guadalajara a jugar a los arrancones", afirma Rosales.

May 22, 2020

La directiva del equipo confirmó que los futbolistas estaban entrenando de forma virtual y apenas se estaba analizando su regreso a las canchas, lo cual evidentemente no ocurrirá.

Los diversos equipos que juegan en la Liga MX se están realizado las pruebas para determinar su estado de salud, pero hasta ahora todos los jugadores que se la han hecho han resultado negativos, excepto los del Club Santos.

En medio del escándalo que vino de Torreón cancelaron el Torneo de Clausura que había quedado pausado y sin campeón, lo cual no le agradó a la afición.

"Es una gran tristeza que cancelen la Liga MXx y aparte no haya campeón", consideró el aficionado Raúl Cárdenas.

Y por supuesto lamentaron el que un solo equipo tenga una docena de contagiados.

"Creo que es parte de las consecuencias de no cuidarse, no entender y no ser profesionales", dijo el aficionado Francisco Méndez.

"Estoy muy triste, muy molesto", comentó el aficionado Héctor Audelio.

La Liga MX pretende que a finales de julio puedan rodar de nuevo el balón, pero lo harán sin público.