“Un día sin mujeres”, la protesta contra los feminicidios

MÉXICO - Activistas convocan en redes sociales a hacer realidad "Un día sin mujeres", un paro nacional para visibilizar el 9 de marzo el repudio hacia los feminicidios y la violencia de género.

La convocatoria, que se comparte con el hashtag #UnDíaSinMujeres, detalla que en esa fecha las mujeres y niñas que se unan a la protesta no saldrán de casa, no comprarán nada, no asistirán al trabajo o a la escuela, no habrá compras ni pagos, ni se usarán redes sociales y servicios de internet.

“¡Sin mujeres!, ¿no nos cuidan? ¿no existimos? Miren cómo sería si no existiéramos más… pasa la voz, únete. Si quemando y gritando no nos ven…¡concedido! ¡No nos verán!”.

El paro nacional se realizará un día después de la marcha por el Día Internacional de la Mujer, que saldrá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la capital mexicana.

De acuerdo con proyecciones, la protesta "Un día sin mujeres" tendría un costo para la economía mexicana de más de 26,000 millones de pesos (más de $1,380,700 millones).

La pequeña de siete años fue hallada sin vida en una bolsa de plástico en un barrio de la Ciudad de México.

El Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección (CIMAD) consideró que si la protesta tiene la respuesta que se vislumbra en redes sociales significará dejar de contar con 40% del personal ocupado en las empresas del país.

Las estadísticas oficiales indican que el delito de feminicidio ha aumentado 137% en el país, lo que supone que diariamente hay entre 10 y 11 mujeres asesinadas por causa de la violencia de género.