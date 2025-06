“Israel tiene derecho a defenderse”: expresa el G7 en una declaración conjunta

KANANASKIS, Alberta - Los integrantes del G7 que asisten en Canadá la cumbre anual de ese organismo suscribieron este lunes una declaración conjunta en la que respaldan a Israel y exigen el cese a fuego inmediato en Medio Oriente.

“Nosotros, los líderes del G7, reiteramos nuestro compromiso con la paz y la estabilidad en Medio Oriente. En este contexto, afirmamos que Israel tiene derecho a defenderse. Reiteramos nuestro apoyo a la seguridad de Israel”, subrayan.

Tras expresar su preocupación por la seguridad y protección de los civiles, criticaron la posición asumida por Irán.

"Irán es la principal fuente de inestabilidad y terrorismo regional", cita la declaración conjunta, "Hemos sido siempre claros en que Irán nunca podrá poseer un arma nuclear"

El parte de Israel: bajas mínimas tras ataque iraní

En Jerusalén, el servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) no reportó daños por el ataque iraní con misiles lanzado la noche de este lunes contra territorio israelí. Según cita la agencia The Associated Press, tras cuatro días de ofensivas bélicas en Irán suman 224 las pérdidas humanas, por 24 registras en Israel.

"Tras las sirenas de alerta roja de los últimos minutos en el centro y sur de Israel, hasta el momento no se han recibido informes en el Centro de Despacho de Emergencias de la MDA sobre impactos de misiles ni víctimas, salvo varias personas que resultaron heridas camino a un refugio", informó en un comunicado.

El Ejército de Israel informó este lunes en la noche de un nuevo ataque con misiles de Irán hacia territorio israelí, después de que Irán advirtiera de ataques con misiles y drones que durarían "hasta el amanecer".

"Hace poco, las FDI (Fuerzas De Defensa de Israel) identificaron misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel. Los sistemas defensivos están operativos para interceptar la amenaza", dijo el Ejército israelí en un comunicado, que suele producirse antes de que suenen las alarmas en el país.

Las alarmas sonaron en todo el centro y norte de Israel, y poco después el Ejército informó de que ya se podía salir de los refugios.

El gobierno de Irán advirtió que habrá represalias y que los ataques son una declaración de guerra.

Anuncios desde Irán en el segundo ataque de misiles de la jornada

Este aviso llegó después de que la agencia iraní Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní, anunciara un ataque combinado de misiles y drones que continuaría "hasta el amanecer".

"La operación se lleva a cabo con una potencia aplastante y destructiva", dijo el portavoz de este cuerpo, el general de brigada Ali Mohammad Naeini, en un mensaje reproducido por la agencia iraní.

Irán advirtió además este lunes a los residentes de Tel Aviv de que evacúen inmediatamente las partes de la ciudad donde haya infraestructura militar ante la posibilidad de nuevos ataques, según la televisión Press TV.

Es la segunda vez que Irán lanza un ataque contra territorio israelí este lunes, después de disparar misiles que no impactaron ni causaron víctimas, más allá de algún herido leve al buscar refugio, según reportó el servicio de emergencias israelí, Magen David Adom (MDA).

Los ataques entre Israel e Irán continuaron por cuarto día consecutivo y dejan ya más de 220 muertos iraníes y 24 israelíes, así como centenares de heridos, en una escalada de tensión que a día de hoy no tiene visos de frenarse.

Varios de los misiles fueron interceptados pero algunos destruyeron edificios en Tel Aviv.