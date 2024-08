“Vuela alto, Javi”: la eutanasia de un joven conmueve a Colombia

BOGOTÁ - Javier Acosta, un joven colombiano de 36 años hincha del equipo Millonarios, recibió este viernes la eutanasia después de que una grave enfermedad lo dejara hace unos años en silla de ruedas y recientemente empeorara sin garantías de recuperación.

Su historia y el video que él mismo grabó le dio la vuelta a Colombia, provocando una gran conmoción y solidaridad con el joven y que decenas de hinchas y barras bravas del equipo capitalino acudieran hoy a las puertas del hospital San Ignacio de Bogotá para despedirlo y acompañarlo en el procedimiento.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

"Mi nombre es Javier Acosta, soy hincha de millonarios, y el día de ayer tomé una decisión para mi vida y el día de hoy me despido de amigos y familiares a lo grande; aguante la vida locos", publicó el joven en sus redes sociales.

Este joven bogotano quedó hace nueve años en silla de ruedas tras un accidente de tráfico, y contrajo una bacteria en una piscina que le provocó una grave infección que llegó hasta sus huesos, enfermedad que no lograron controlar y terminó desarrollando un cáncer de sangre, según relató a Noticias Caracol.

Acosta estaba "esperando un milagro", los médicos le dijeron en los últimos días que no habría tratamiento posible. "Amigos, pero paila (mal) les cuento que no habrá milagro, que no hay otra oportunidad", explicaba el joven en un video con un nudo en la garganta.

Tras cinco años luchando contra la enfermedad, los tratamientos no le hicieron efecto y el cáncer comenzó a desarrollarse en la cabeza, por lo que, en vista de que tampoco puede caminar, el joven decidió que prefería someterse a la eutanasia que vivir en un hospital esperando a que el cáncer acabara con su vida.

Por eso, el joven, padre de una menor de 12 años, este pasado lunes tomó la decisión de optar por la eutanasia, que en Colombia es legal en casos de enfermedad terminal, grave o incurable, y que fue realizada este viernes.

"Se acabó la vida y hago el 'en vivo' para despedirme de todos porque más adelante no tendré fuerzas para decírselo. (...) No es fácil tener una infección de estas", decía el joven en uno de sus últimos videos.

Por el caso incluso se interesó Radamel Falcao García, quien lo llamó cuando estaba en la clínica y le comunicó que le dedicará el primer gol que marque con la camiseta del equipo bogotano, al que llegó este semestre.

Ahora depende del gobernador aprobar o rechazar que se convierta en ley.