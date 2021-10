El líder norcoreano Kim Jong Un promete crear un ejército “invencible”

SEÚL, Corea del Sur - El líder norcoreano Kim Jong Un supervisó una inusual exhibición de sistemas de armas y prometió desarrollar unas fuerzas armadas “invencibles”, acusando a Estados Unidos de crear tensiones y de no tomar medidas para demostrar que no tiene intenciones hostiles hacia Corea del Norte, reportó la prensa estatal este martes.

En un aparente intento continuo por crear una división entre EEUU y Corea del Sur, Kim también señaló que su objetivo de reforzar sus fuerzas armadas no va en contra de Corea del Sur y que no debería haber otra guerra entre los pueblos coreanos.

Kim pronunció su discurso el lunes durante la “Exhibición de Desarrollo de Defensa ‘Autodefensa 2021’”, un evento para celebrar el 76to aniversario del Partido de los Trabajadores, el cual se cumplió un día antes. La prensa surcoreana reportó que es el primer evento de este tipo que realiza Pyongyang.

“Estados Unidos ha dicho con frecuencia que no es hostil hacia nuestro Estado, pero no existe evidencia basada en hechos que nos haga creer que no son hostiles”, dijo Kim, según la Agencia Central de Noticias Coreana. “Estados Unidos sigue creando tensiones en la región con sus criterios y acciones equivocadas”.

Al describir a EEUU como una “fuente” de inestabilidad en la Península de Corea, Kim dijo que el objetivo más importante de su país es poseer una “capacidad militar invencible” a la que nadie se atreva a desafiar.

Kim acusó a Corea del Sur de hipocresía por asegurar que el desarrollo de armas norcoreano es una provocación mientras Seúl invierte enormemente en incrementar sus propias capacidades militares, incluyendo la adquisición de aviones furtivos estadounidenses de última generación. Sin embargo, aclaró que sus fuerzas armadas no están dirigidas a Corea del Sur.

“Repito que Corea del Sur no es contra quien nuestras fuerzas militares tienen que pelear”, declaró Kim. “Sin lugar a dudas, no estamos fortaleciendo nuestras capacidades de defensa por Corea del Sur. No deberíamos repetir la horrible historia de compatriotas utilizando la fuerza el uno contra el otro”.