Se retira “Don Alfonso”, el presentador hispano con el récord Guinness por más años en televisión

QUITO, Ecuador - Con el récord Guinness de ser el presentador de noticias con más tiempo ininterrumpido al aire, y tras acumular 56 años en las pantallas de Ecuador y dos extensos libros de memorias, Alfonso Espinosa de los Monteros se despide del set de televisión a los 81 años, para apartarse del frenético mundo de la prensa pero sin bajarse de la cresta de la ola de las redes sociales.

Era el 1 de marzo de 1967 cuando "Don Alfonso", como se le conoce popularmente, apareció en pantalla, antecedido por unos 8 años de radio, y por una incursión en la prensa escrita a los 11 años, casi por azar.

Y es que, por sugerencia de su profesor, envió a un periódico una tarea de escuela, sobre su experiencia en un paseo al monte Imbabura.

"Cuando vi mis pensamientos, palabras, mi nombre, escritos en un periódico, me pareció increíble y dije: 'tengo que ser periodista'", recuerda en una entrevista sobre sus primeros pasos en la prensa de Ecuador, donde posee una de las voces de mayor credibilidad.

DON ALFONSO, DE LA TV A LAS REDES SOCIALES

A "Don Alfonso" le falta tiempo para hablar de las anécdotas que han marcado su carrera y enumera crisis políticas, guerras, desastres naturales, pero también historias de ciudadanos de a pie.

Convertido en testigo de la historia, rememora cuando viajó a Cabo Cañaveral (entonces Cabo Kennedy) para narrar la llegada del hombre a la Luna, en épocas en que una transmisión así era toda una hazaña tecnológica.

Acostumbrado a seguirle el paso a la historia, ha pasado sin mayores problemas por la transformación tecnológica, y, aunque cree que llegó un poco tarde, en 2021 entró en las redes sociales con paso firme: más de 100,000 seguidores en su primer día en Instagram.

Desde esa plataforma, y al ser también administrador de empresas, habla de la importancia de la marca personal, de emprendimientos, ofrece talleres y reproduce con humor los "memes" con los que la gente hace referencia a su aparente condición de inmortal.

"Me río mucho porque veo que no hay un afán de hacerme daño", aseguró al notar simpatía en las redes sociales, que son "una faceta nueva" en su vida, que le han permitido presentar su lado más humano.

RÉCORD GUINNESS Y LIBROS

En 2014, la organización de los Guinness certificó el récord de "Don Alfonso" como presentador de noticias durante 47 años y 83 días, función en la que se mantiene en Ecuavisa, el mismo canal de televisión donde comenzó en 1967 su carrera en la pantalla chica, y de la que se despedirá el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajo.

Pero el tiempo ha pasado y ahora tramita una actualización de ese récord, pues ya acumula 56 años ininterrumpidos como presentador.

"Dudo que, en los tiempos actuales, dado el carácter mismo de la televisión, alguien quiera quedarse tantos años. Creo que ese récord está en mis manos para siempre", opinó.

Como testigo de primera línea, comparte también su visión de hechos locales y mundiales en dos libros de memorias en los que entrelaza historias personales, que dan calidez al relato.

Al momento prepara el libro "La televisión y su esencia", comentó Espinosa de los Monteros, quien, al hablar del periodismo en tiempos de redes sociales, menciona que estas últimas son eficaces en cuanto a la velocidad, aunque no siempre sean muy confiables.

"La gente ve en las redes alguna noticia, pero espera al noticiero para confirmar. Todavía estamos en esa etapa", dijo quien aúpa a los jóvenes a que usen las redes sociales para crear canales propios con contenidos que mejoren día a día.

EMOCIONES ENCONTRADAS Y CINE

"Tengo las emociones encontradas en este momento. Tuve que pensar mucho tiempo para decidirme a dejar la televisión porque me voy de mi mundo, de mis cosas, de mis noticias, y eso me crea un vacío dentro de mí, y me pongo a pensar qué será de mí después", reveló.

Sin embargo, en lo humano y familiar, este esposo de Priscilla Rendón; padre de Paula Alfonsina y de Juan José, y abuelo de Antonio Alfonso, consideró que es hora del retiro, de dar paso a gente nueva, y avanzar a una post-jubilación que cree será "productiva, servicial y buena".

"Me dicen que me reinvento con facilidad. Siempre he tenido deseos de afrontar desafíos, de ir haciendo cosas nuevas (aunque), seguramente, ahora ya me cansaré más", dijo quien a su edad da muestras de ser un incansable aventurero.

Y es que "Don Alfonso" acaba de incursionar en el cine al dar la voz en español Sven Salfin, un guerrero en la película "Calabozos y Dragones: Honor entre ladrones", donde lleva al séptimo arte su dúctil voz, porque para él, la edad, más que un tema de cronología, es un asunto de actitud.