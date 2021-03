Primera erupción en 800 años: volcán se despierta tras 50,000 temblores en 3 semanas

REYKJAVIK, Islandia - La erupción de un volcán inactivo que envió corrientes de lava a través de un pequeño valle en el suroeste de Islandia está disminuyendo y no debería interferir con los viajes aéreos, dijo el sábado la Oficina Meteorológica de Islandia.

La erupción de la fisura comenzó alrededor de las 8:45 p.m. del viernes en el valle de Geldinga, a unas 20 millas al suroeste de la capital, Reykjavik, dijo la Oficina Meteorológica.

La erupción es "menor" y no hubo señales de cenizas o polvo que pudieran interrumpir la aviación, dijo la agencia.

“Cuanto más vemos, más pequeña se vuelve esta erupción”, dijo el sábado a The Associated Press el geofísico Pall Einarsson después de monitorear el volcán durante toda la noche.

Este rincón suroeste de Islandia es la parte más densamente poblada del país. El Departamento de Manejo de Emergencias dijo que no anticipa evacuaciones, a menos que los niveles de gases volcánicos aumenten significativamente.

El aeropuerto de Keflavik, el centro de tráfico aéreo internacional de Islandia, dijo que los vuelos se han mantenido según lo programado desde que comenzó la erupción.

Los funcionarios dijeron que la erupción podría afectar los ríos cercanos y conducir a la destrucción de las carreteras que conectan poblados de esta zona.

"No hay indicios de producción de ceniza y tefra, y no hay peligro inminente para la aviación", dijo la Oficina Meteorológica en su sitio web.

En 2010, una erupción del volcán Eyjafjallajokull en Islandia envió nubes de ceniza y polvo a la atmósfera, interrumpiendo los viajes aéreos entre Europa y América del Norte debido a la preocupación de que el material podría dañar los motores a reacción. Más de 100,000 vuelos quedaron en tierra, dejando varados a millones de pasajeros.

La erupción del valle de Geldinga es la primera en la península de Reykjanes en casi 800 años.

El área comenzó a rugir con una mayor actividad sísmica hace 15 meses, y los temblores aumentaron dramáticamente el mes pasado.

Durante las últimas tres semanas, el área se ha visto sacudida por unos 50,000 pequeños temblores, decenas de ellos de magnitud 4 o más fuertes, dijo la Oficina Meteorológica.

Islandia, ubicada sobre un punto caliente volcánico en el Atlántico norte, tiene un promedio de una erupción cada cuatro o cinco años. El último fue en Holuhraun en 2014, cuando la erupción de una fisura esparció lava del tamaño de Manhattan sobre la región montañosa interior.

Los científicos sobrevolaron la erupción del valle de Geldinga el sábado por la mañana y estimaron que la fisura eruptiva tenía unos 1,640 pies. Las dos corrientes de lava estaban a unos 2.5 kilómetros de la carretera más cercana.

La casa de Solny Palsdottir es la más cercana al lugar de la erupción, a solo 2.5 millas de distancia en la ciudad costera de Grindavik. Ella y su esposo estaban viendo la televisión el viernes por la noche cuando su hijo adolescente señaló un resplandor rojo en la distancia.

“Hoy veo una nube de vapor blanco azulado que viene de las montañas”, dijo Palsdottir, de 50 años, a The Associated Press. "No es algo que esperaba tener en mi patio trasero".

"Me siento aliviada de que los terremotos hayan terminado", agregó.