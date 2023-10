El ministro de defensa israelí afirma que la guerra de Gaza ha entrado en la siguiente fase con operaciones terrestres

Israel amplió el sábado su operación terrestre en Gaza, enviando tanques e infantería respaldados por ataques masivos desde el aire y el mar. El ministro de Defensa israelí afirmó que "el suelo temblaba en Gaza" y que la guerra contra los dirigentes de Hamás en el territorio había entrado en una nueva fase.

El bombardeo, descrito por los residentes de Gaza como el más intenso de la guerra, también cortó la mayoría de las comunicaciones en Gaza. De este modo, los 2.3 millones de habitantes del enclave asediado quedaron en gran medida aislados del mundo, al tiempo que el ejército israelí controlaba la narración en la nueva fase de los combates.

El ejército difundió el sábado imágenes granuladas que mostraban columnas de tanques moviéndose lentamente en zonas abiertas de Gaza, muchas de ellas aparentemente cerca de la frontera, y afirmó que los aviones de guerra bombardearon docenas de túneles y búnkeres subterráneos de Hamás. Los emplazamientos subterráneos son un objetivo clave en la campaña de Israel para aplastar al grupo gobernante del territorio tras su sangrienta incursión en Israel hace tres semanas.

Los rehenes secuestrados en el atentado de Hamas del 7 de octubre permanecen recluidos en la clandestinidad, por lo que la escalada aumentó aún más la presión sobre el gobierno israelí para lograr su liberación. Familiares desesperados volvieron a reunirse el sábado con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y expresaron su apoyo a un intercambio por prisioneros palestinos.

"Pasamos a la siguiente fase de la guerra", dijo el ministro de Defensa, Yoav Gallant, en declaraciones difundidas el sábado. "Anoche, el suelo tembló en Gaza. Atacamos por encima del suelo y bajo tierra. … Las instrucciones a las fuerzas son claras. La campaña continuará hasta nuevo aviso".

Sus comentarios indicaron un aumento gradual de lo que se espera que se convierta en una ofensiva terrestre total en el norte de Gaza.

Al principio de la guerra, Israel acumuló cientos de miles de soldados a lo largo de la frontera. Hasta ahora, las tropas habían realizado breves incursiones terrestres nocturnas antes de regresar a Israel.

El número de muertos palestinos en Gaza ascendió el sábado a algo más de 7,700 personas en las tres semanas transcurridas desde el comienzo de la guerra, con 377 muertes registradas desde finales del viernes, según el Ministerio de Sanidad de Gaza. La mayoría de los muertos han sido mujeres y menores, según el ministerio.

El portavoz del Ministerio, Ashraf al-Qidra, declaró a la prensa que la interrupción de las comunicaciones había "paralizado totalmente" la red sanitaria. Los residentes no tenían forma de llamar a las ambulancias, y los equipos de emergencia perseguían los sonidos de las descargas de artillería y los ataques aéreos para buscar a las personas necesitadas.

Se calcula que unas 1,700 personas siguen atrapadas bajo los escombros, según el Ministerio de Sanidad, que ha dicho que basa sus estimaciones en las llamadas de socorro que ha recibido.

Algunos civiles sacaban a los heridos de entre los escombros con sus propias manos y los cargaban en coches particulares o carros tirados por burros para llevarlos rápidamente al hospital. En un vídeo publicado por los medios de comunicación locales, varios palestinos corrían por una calle arrasada con un herido cubierto por el polvo del derrumbe de un edificio mientras se retorcía, con los ojos cerrados, en una camilla. "¡Ambulancia! Ambulancia!", gritaban los hombres mientras metían la camilla en la parte trasera de una camioneta y gritaban al conductor: "¡Vamos, vamos!".

Algunos habitantes de Gaza se desplazaron a pie o en coche para ver cómo estaban sus familiares y amigos. "Las bombas estaban por todas partes, el edificio temblaba", dijo Hind al-Khudary, periodista en el centro de Gaza y una de las pocas personas con servicio de telefonía móvil. "No podemos contactar con nadie. No sé dónde está mi familia".

Israel afirma que sus ataques se dirigen contra combatientes e infraestructuras de Hamás y que los militantes operan entre la población civil, poniéndola en peligro.

La Organización Mundial de la Salud hizo un llamamiento a "la humanidad de todos aquellos que tienen el poder de hacerlo para que pongan fin ya a los combates" en Gaza. "Cada hora hay más heridos. Pero las ambulancias no pueden llegar hasta ellos en el apagón de las comunicaciones. Las morgues están llenas. Más de la mitad de los muertos son mujeres y niños", afirmó en un comunicado, y expresó su "grave preocupación" por los bombardeos registrados cerca de hospitales en la mitad norte de Gaza.

Los palestinos dicen que esta guerra les está robando no sólo a sus seres queridos, sino también los ritos funerarios que durante mucho tiempo han ofrecido a los dolientes algo de dignidad y cierre en medio de un dolor insoportable. El hacinamiento en los cementerios ha obligado a las familias a desenterrar los cuerpos enterrados desde hace tiempo y a ahondar en los agujeros.

En toda Gaza, civiles aterrorizados se apiñaban en casas y refugios mientras se agotaban los suministros de alimentos y agua. Israel cortó la electricidad en las primeras fases de la guerra.

Más de 1.4 millones de personas han huido de sus hogares, y casi la mitad se hacinan en escuelas y refugios de la ONU, tras las repetidas advertencias del ejército israelí de que correrían grave peligro si permanecían en el norte de Gaza.

Las calles se han llenado de los escombros de los edificios destruidos.

El ejército renovó estas advertencias el sábado, en octavillas lanzadas sobre Gaza. Un gran número de residentes no han sido evacuados hacia el sur, en parte porque Israel también ha bombardeado objetivos en las denominadas zonas seguras, donde las condiciones son cada vez más terribles.

Los trabajadores humanitarios afirman que el goteo de ayuda que Israel ha permitido entrar desde Egipto en la última semana es una pequeña fracción de lo que se necesita. Los hospitales de Gaza han estado buscando combustible para hacer funcionar los generadores de emergencia que alimentan las incubadoras y otros equipos vitales.

La agencia de la ONU para los refugiados palestinos, que gestiona una extensa red de refugios y escuelas para casi la mitad de los residentes de Gaza desplazados, ha perdido el contacto con la mayor parte de su personal, declaró el sábado su portavoz, Juliette Touma. Dijo que coordinar los esfuerzos de ayuda era ahora "extremadamente difícil".

La intensificación de la campaña aérea y terrestre suscitó nuevas preocupaciones por las decenas de rehenes arrastrados a Gaza el 7 de octubre. El sábado, cientos de familiares de rehenes se reunieron en una plaza del centro de Tel Aviv y exigieron al gobierno que antepusiera la devolución de sus seres queridos a los objetivos militares de Israel.

En comentarios que probablemente exacerbarán estas tensiones, el portavoz del ala militar de Hamás ofreció el sábado un amplio canje de rehenes por los miles de prisioneros palestinos retenidos por Israel.

El portavoz, que utiliza el nombre de guerra Abu Obeida, dijo en un discurso televisado que el precio por liberar a los rehenes, que según Israel son 229, es "vaciar las cárceles sionistas de todos los detenidos".

Netanyahu se reunió por segunda vez con familiares de los rehenes el sábado, y les dijo que "ejerceremos y agotaremos todas las posibilidades para traerlos a casa", dijo su oficina en un comunicado. No especificó un plan militar o diplomático.

Los oficiales militares han dicho que están intentando derrocar a Hamás y traer de vuelta a los rehenes, pero no han explicado cómo podrían conseguir ambos objetivos al mismo tiempo.

El portavoz del ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, dijo que cuatro rehenes habían sido liberados en los últimos días gracias a la mediación de Qatar y Egipto. Hagari desestimó las noticias sobre un posible acuerdo de alto el fuego a cambio de la liberación de los rehenes, afirmando que Hamás estaba llevando a cabo una "explotación cínica" de la ansiedad de los familiares.

En El Cairo, el presidente egipcio, Abdel Fattah el-Sissi, dijo que su gobierno estaba trabajando para desescalar el conflicto a través de sus conversaciones con las partes beligerantes para liberar a prisioneros y rehenes. El sábado, habló con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, sobre estos esfuerzos, dijo su oficina.

Guterres reiteró su llamamiento a un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza, junto con la liberación incondicional de los rehenes y el "necesario aumento masivo" de la ayuda humanitaria a los 2.3 millones de habitantes de la franja.

Guterres dijo estar "sorprendido por una escalada sin precedentes de los bombardeos y sus devastadores efectos" y que "la situación debe invertirse".

Entre muchos, la impaciencia iba en aumento. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, dijo el sábado a cientos de miles de personas en una concentración propalestina en Estambul que su país estaba haciendo preparativos para proclamar a Israel "criminal de guerra" por sus acciones en Gaza. No dio más detalles y su oficina dijo que no podía hacer comentarios sobre la declaración.

El gobierno de Erdogan restableció recientemente lazos diplomáticos plenos con Israel, cuyo ministro de Asuntos Exteriores dijo el sábado que había ordenado el regreso de la misión diplomática israelí de Turquía para reevaluar los vínculos.

En otros lugares, decenas de miles de manifestantes propalestinos acudieron a Londres por segundo fin de semana consecutivo para exigir un alto el fuego en Gaza.

Más de 1,400 personas murieron en Israel durante el ataque de Hamás del 7 de octubre, según el gobierno israelí. Entre los muertos había al menos 311 soldados, según el ejército.

Los militantes palestinos han disparado miles de cohetes contra Israel en las últimas tres semanas.

El número total de muertos en Gaza e Israel supera con creces la cifra combinada de las cuatro guerras anteriores entre Israel y Hamás, estimada en unas 4,000 personas.

Israel ha afirmado que su objetivo es aplastar el dominio de Hamás en Gaza y su capacidad para amenazar a Israel. Pero aún no está claro cómo se medirá la derrota de Hamás ni el final de la invasión. Israel afirma que no tiene intención de gobernar el pequeño territorio, pero no ha dicho quién espera que lo haga, aunque Gallant sugirió que podría producirse una insurgencia a largo plazo.

El conflicto amenaza con desencadenar una guerra más amplia en toda la región. Los países árabes -incluidos los aliados de EEUU y los que han llegado a acuerdos de paz o han normalizado sus relaciones con Israel- han dado la voz de alarma ante una posible invasión terrestre.